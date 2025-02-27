Наталья Рудакова покидает пост врио министра финансов Курской области

Пост врио министра финансов и бюджетной политики Курской области с 3 марта покидает Наталья Рудакова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Рудакова руководила ведомством с осени 2021 года

Фото: министерство финансов и бюджетной политики Курской области Наталья Рудакова руководила ведомством с осени 2021 года

Фото: министерство финансов и бюджетной политики Курской области

Чиновница написала заявление по собственному желанию. Кто займет ее место, не уточняется.

Наталья Рудакова с февраля по июль 2021 года работала аудитором Контрольно-счетной палаты Курска. В сентябре 2022 года возглавила комитет финансов и бюджетной политики в облправительстве, в ноябре на тот момент губернатор Роман Старовойт назначил ее профильным министром. В октябре 2024 года после избрания главой региона Алексея Смирнова госпожа Рудакова получила статус врио министра финансов, осталась в нем и после того, как врио губернатора назначили Александра Хинштейна. При нем она проработала почти три месяца.

На прошлой неделе стало известно об увольнении с поста врио министра по тарифам и ценам Курской области Сергея Токарева. Еще неделей ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об отставке врио министра образования и науки региона Виталия Рязанцева, в конце января — врио министра охраны ОКН Ирины Мусьял.

О том, почему в Курской области сменилось три губернатора за год, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова