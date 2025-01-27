Алексей Дедов увольняется из правительства Курской области

Сегодня врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение связано с переходом на новое место работы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов

Фото: правительство Курской области Алексей Дедов

Фото: правительство Курской области

На сегодняшнем совещании в облправительстве господин Хинштейн анонсировал кадровые перестановки. Также он запросил у Алексея Дедова доклад по работе с застройщиками по фиксации стоимости жилья для вынужденных переселенцев. О ней глава региона заявил еще в середине декабря, однако на сегодня только одна компания согласилась на предложение властей — «КПД».

Алексей Дедов сменил на посту первого вице-губернатора — председателя курского правительства Алексея Смирнова, когда тот возглавил регион. После прихода в регион Александра Хинштейна господину Дедову удалось сохранить должность. При губернаторе Романе Старовойте Алексей Дедов был «простым» замгубернатора, курирующим вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен. В 2018–2021 годах он возглавлял профильный комитет, который затем стал министерством. До этого работал руководителем комитета ЖКХ в мэрии Курска.

Первая крупная отставка в правительстве Курской области при Александре Хинштейне произошла на прошлой неделе. По состоянию здоровья уволился врио вице-губернатора Сергей Стародубцев, курировавший промышленность и сельское хозяйство.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова