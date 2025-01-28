Ирина Мусьял уволилась с поста врио министра охраны ОКН Курской области

Врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области Ирина Мусьял покинула свой пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию накануне, сообщили в правительстве региона.

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Фото: правительство Курской области Ирина Мусьял

Фото: правительство Курской области

Исполнять обязанности руководителя ведомства будет врио замминистра Александр Потанин.

Ирина Мусьял с 2019 года руководила комитетом по охране ОКН Курской области. В январе 2024-го ведомство получило статус министерства, а чиновница стала министром. Это решение было принято еще Романом Старовойтом. Впоследствии госпоже Мусьял удалось сохранить пост при губернаторе Алексее Смирнове и почти на два месяца месяца — при Александре Хинштейне.

Неделю назад врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поднял на совещании в облправительстве тему отпуска госпожи Мусьял в Индии. Он сказал, что чиновница не была обязана согласовывать свой выезд за границу, однако после этого заявил о необходимости уведомлять его о таких поездках. Глава региона поручил разработать соответствующий порядок для всех сотрудников правительства региона.

Алина Морозова