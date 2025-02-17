Пост врио министра по тарифам и ценам Курской области покинул Сергей Токарев

Врио министра по тарифам и ценам Курской области Сергей Токарев покинул свой пост 14 февраля. Он уволился по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Токарев

Фото: правительство Курской области Сергей Токарев

Фото: правительство Курской области

С 15 февраля обязанности министра по тарифам и ценам исполняет Юрий Куча. Ранее он был заместителем господина Токарева.

Сергей Токарев возглавлял ведомство с 2021 года — тогда он стал председателем профильного комитета. До этого в администрации региона не работал, был заместителем гендиректора АО «Атомэнергосбыт» — директором ОП «Курскатомэнергосбыт».

На прошлой неделе стало известно об отставке врио министра образования и науки Курской области Виталия Рязанцева, в конце января — врио министра охраны ОКН Ирины Мусьял. Увольнение последней произошло на фоне обсуждения ее отпуска в Индии: госпожа Мусьял не уведомила главу региона о выезде за рубеж, после чего он потребовал этого от всех сотрудников облправительства. Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что решение распространили и на депутатов облдумы.

Алина Морозова