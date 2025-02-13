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Врио министра образования Курской области Виталий Рязанцев ушел в отставку

Виталий Рязанцев покидает пост врио министра образования и науки Курской области с 19 февраля. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в правительстве региона.

Виталий Рязанцев проработал при Александре Хинштейне чуть больше двух месяцев

Виталий Рязанцев проработал при Александре Хинштейне чуть больше двух месяцев

Фото: правительство Курской области

Виталий Рязанцев проработал при Александре Хинштейне чуть больше двух месяцев

Фото: правительство Курской области

С 20 февраля исполнять обязанности министра образования и науки будет Наталья Пархоменко. Сейчас она занимает должность первого заместителя господина Рязанцева.

Виталий Рязанцев возглавил курский минобр в ноябре 2024 года при губернаторе Алексее Смирнове. До этого он работал профильным замминистра. Сменил на этом посту Наталию Бастрикову.

С конца января из правительства Курской области ушли три высокопоставленных чиновника. Первым его покинул курировавший сельское хозяйство врио вице-губернатора Сергей Стародубцев. Причиной его увольнения назывались проблемы со здоровьем. Затем ушел в отставку врио первого замгубернатора — председателя облправительства Алексей Дедов. На этой неделе стало известно об уходе «строительного» врио вице-губернатора Романа Денисова.

Место господина Стародубцева занял бывший глава курского министерства промышленности, торговли и предпринимательства Геннадий Бабаскин. Врио первого замгубернатора — председателя облправительства был назначен бывший первый замглавы Карелии Александр Чепик. Строительный блок вместо Романа Денисова будет курировать бывший заместитель белгородского губернатора Владимир Базаров.

Алина Морозова

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