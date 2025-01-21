Уволился врио замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев

Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул пост по собственному желанию из-за состояния здоровья. Соответствующий документ уже подписал глава региона Александр Хинштейн. Последним рабочим днем господина Стародубцева на этой должности было 20 января. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Стародубцев

Фото: Курский государственный аграрный университет Сергей Стародубцев

Фото: Курский государственный аграрный университет

Сергей Стародубцев начал работу в облправительстве в 2019 году, когда возглавил комитет пищевой и перерабатывающей промышленности. В сентябре после вступления в должность губернатора Роман Старовойт назначил его своим заместителем по агропромышленному комплексу и лесному хозяйству.

Весной 2024 года господин Старовойт стал министром транспорта РФ, а на его место пришел Алексей Смирнов. Последний в середине октября назначил себе 20 руководителей исполнительных органов власти — господин Стародубцев сохранил пост «аграрного» замгубернатора. После увольнения господина Смирнова и прихода Александра Хинштейна господин Стародубцев получил статус врио.

Кроме того, на минувшей неделе были подписаны документы о назначении ряда должностных лиц. 14 января врио министра информации и общественных коммуникаций региона стал Михаил Шумаков, сменивший на этом посту Ирину Толмачеву. А 13 января врио советника губернатора были назначены Антон Черемисинов и Виктория Пенькова.

Госпожа Толмачева возглавила курское министерство информации в сентябре 2024 года после отставки Олега Ведутова. В конце ноября Алексей Смирнов сообщил, что она утверждена в должности. После прихода господина Хинштейна она также стала врио министра, а уже в конце декабря сообщила о своем уходе.

Анастасия Колпачева