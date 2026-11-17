12 ноября, вскоре после появления данных о связях Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, он покинул пост гендиректора Nvidia. Предприниматель возглавлял компанию с момента основания в 1993 году. Официально информация о китайском шпионаже не подтверждена. По данным CNN, ФБР следит за деятельностью Элис Хуанг уже на протяжении года.