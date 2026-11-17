CNBC: Трамп продал в мае часть акций Nvidia из-за данных о «китайском шпионаже»
Президент США Дональд Трамп распродал часть своих акций Nvidia на сумму до $1 млн еще в мае, сообщает CNBC со ссылкой на финансовые декларации главы государства. По информации телеканала, перед этим президента проинформировали о возможной связи тогдашнего главы Nvidia Дженсена Хуанга с китайской шпионкой.
Операции были совершены 18 мая — спустя пять дней после того, как госсекретарь Марко Рубио проинформировал президента о связях Дженсена Хуанга с бывшим руководителем сингапурской технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую разведслужбы США подозревают в поставке чипов Nvidia в Китай по серым схемам.
Сам Дональд Трамп отрицает, что получал такие данные от Марко Рубио. Представитель Белого дома заявил CNBC, что президент не управляет портфелем ценных бумаг самостоятельно.
12 ноября, вскоре после появления данных о связях Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, он покинул пост гендиректора Nvidia. Предприниматель возглавлял компанию с момента основания в 1993 году. Официально информация о китайском шпионаже не подтверждена. По данным CNN, ФБР следит за деятельностью Элис Хуанг уже на протяжении года.