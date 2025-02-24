16-й пошел

Вот уже третий год 24 февраля становится «днем санкций». Хотя санкционные пакеты появляются и в другие дни, в годовщину начала СВО западные страны стараются сделать новые рестрикции наиболее заметными. В предыдущие годы санкции символизировали сплоченность Запада в решимости наказать Россию. Сегодня сплоченность под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор РСМД

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генеральный директор РСМД

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

США ищут пути завершения конфликта на Украине. Союзники США ошарашены. Три года они встраивались в линию Вашингтона. Теперь сам Вашингтон резко отходит от нее. Европейцы получают публичную порку на Мюнхенской конференции по безопасности. Хотя параметры 16-го пакета разрабатывались давно, в текущих условиях он заиграл новыми красками. Для Брюсселя он становится символом своей субъектности, приверженности прежней атлантической линии, способом показать свою силу, компенсировать унижение, сохранить идентичность. Новые санкции выражают протест против дипломатии Трампа с его готовностью к разменам и открытой демонстрацией того, кто в доме хозяин.

16-й пакет неприятен, но не смертелен. Расширяются запреты на российский алюминий. Ряд банков отключается от SWIFT. Наращиваются блокирующие санкции и экспортный контроль. Растет давление на компании из дружественных стран, которые работают с Россией. Идет борьба с «теневым флотом». В реалиях 2022 года такие меры были бы шоком. Сейчас — очередная рутина, пусть и небезобидная. Бизнес больше волнует другой вопрос — будет ли смягчение санкций в результате переговоров России и США. Здесь завышать ожидания рано.

Достижение российско-американского компромисса по Украине возможно. Вопрос — надолго ли. Велик клубок противоречий, низок уровень доверия. Трамп — визионер. Он избавляется от пассивов холодной войны. Смотрит в будущее. А в нем борьба с Россией избыточна и вредна. Главный противник — Китай. Но прошлое может взять реванш. Слишком многое и многие вложились в антироссийский курс.

Однако даже если пушки замолчат, санкционный фронт останется активным.

Все санкции отменить нельзя просто в силу их правовой природы. Множество ограничений зашито в федеральные законы США. Снять их президент не может, только приостановить. Санкции останутся способом давить на Россию. Сам Трамп охотно их использует. Достаточно вспомнить санкционную атаку на «Северный поток-2» еще в первый срок его президентства.

Если по Украине удастся договориться, то с оговорками можно ожидать сценарий смягчения санкций США против Китая с начала 1970-х. Процесс шел медленно. Правовые механизмы санкций не менялись. Но смягчение шло через исключения, изъятия и точечную приостановку действия тех или иных норм. Лишь к 2000 году законодательно был закреплен новый уровень экономических отношений с КНР, хотя остаточные санкции сохранялись. Процесс занял 30 лет. Его подталкивали противоречия Китая и СССР, которыми пользовались США. А также привлекательность огромного китайского рынка, открытого реформами Дэн Сяопина. Как раз здесь и кроются оговорки. Российский рынок не так интересен США. А дружбу с Пекином Москва не будет разменивать ради ситуативных выгод. Ведь с новой администрацией США все может вернуться на круги своя. Санкций в любом случае хватит на жизнь поколения и больше. Но бизнес с обеих сторон извлечет выгоду даже при медленных подвижках.