Рубио раскрыл цель встречи США и России в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшая в Эр-Рияде встреча представителей Штатов и России была посвящена изучению перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в ходе переговоров территориальные вопросы и снятие антироссийских санкций не обсуждались.

«Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира, или нет. Мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет»,— сказал господин Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Госсекретарь отметил, что даже в случае отмены американских санкций в отношении России для достижения эффекта необходимо, чтобы европейские страны также сняли антироссийские рестрикции. «Если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить санкции»,— сообщил он.

Марко Рубио подчеркнул, что американская сторона продолжает проводить консультации с европейскими государствами и Украиной. «Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе»,— добавил госсекретарь.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и России. По итогам встречи господин Рубио заявил, что западным странам придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта. Позднее он отмечал, что вопрос снятия санкций будет рассматриваться только после заключения мирного соглашения России с Украиной.

О переговорах России и США — в материале «Ъ».