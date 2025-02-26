Трамп: США готовы снять с России санкции только после окончания конфликта

Соединенные Штаты Америки готовы отменить санкции, введенные против России, но это может произойти только после окончания военного конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он не допускает возможности ослабления во время переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Нет, нет. У нас есть санкции против России. Я хочу сначала посмотреть, заключим ли мы сделку. Но я думаю, что мы это сделаем (снимем санкции.—"Ъ")»,— сказал господин Трамп за первом заседании кабинета министров. Президент так ответил на вопрос журналиста о том, ослабят ли США санкции в рамках переговорного процесса.

После этого он добавил, что Белый дом «сделает все, что в его силах, чтобы заключить выгодную сделку для обеих сторон». Господин Трамп отметил, что Белый дом будет стараться для Украины изо всех сил, чтобы она могла вернуть как можно больше территорий в рамках урегулирования конфликта.

Господин Трамп уже говорил о возможности снять санкции, но при этом в январе он допустил, что США могут ввести новые ограничения против России, если руководство страны не пойдет на переговоры по Украине. Сегодня он заявил, что Россия должна будет пойти на уступки для урегулирования конфликта.

Об обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».