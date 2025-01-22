Трамп допустил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, назвал вероятными введение новых санкций против России, если руководство страны не пойдет на переговоры по Украине, передает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп сказал, что контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени». Говоря о встрече с российским президентом, он сказал, что готов встретиться с господином Путиным в любое время, когда тот того захочет.

Господин Трамп назвал президента России умным, ответив, что, по его мнению, Владимир Путин не уважал бывшего президента США Джо Байдена. «Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена»,— сказал Дональд Трамп.

Что касается поставок оружия Украине, то, по словам Дональда Трампа, этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Вместе с тем он сказал, что также изучается перспектива прекращения военных поставок.

О перспективах переговоров России и США читайте в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».