Главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов. Новый пакет ограничений предусматривает в том числе запрет импорта первичного алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как писали СМИ, ограничения коснутся 13 банков, а также 73 судов, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Всего под санкции подпадут 35 российских компаний и 48 физлиц, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к боевым действиям на Украине. Среди прочего страны Евросоюза запретят импорт хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт добился исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, ограничения на которые были предусмотрены в 16-м пакете, а также избежал запрета на работу российского «Метровагонмаша», который занимается техобслуживанием метро в Будапеште.

Лусине Баласян