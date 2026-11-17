Президент Хурэлсух 17 ноября объявил о том, что уходит в отставку по собственному желанию. Поводом стал новый виток коррупционного скандала, который не утихает в Монголии с марта 2026 года. На днях бывший мэр Улан-Батора и экс-министр юстиции Хишгээгийн Нямбаатар, выступая в прямом эфире, обвинил президента в получении взятки в размере $25 млн за выдачу без конкурса контракта на строительство железной дороги — экспортной магистрали Таван-Толгой—Гашуунсухайт, которая соединяет одно из крупнейших в Монголии угольных месторождений с Китаем. После этого на заседании Великого государственного хурала (парламента) оппозиционная Демократическая партия потребовала расследования в отношении президента и других фигурантов дела и пригрозила процедурой импичмента.