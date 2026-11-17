Президент сошел с рельсов
Коррупционный скандал привел к отставке монгольского лидера
Внезапная отставка президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, которого обвиняют в получении взятки при строительстве стратегически важной железной дороги в Китай, ввергает страну в период политической неопределенности. Если парламент страны одобрит решение главы государства, Монголию ждут внеочередные выборы. Но проблема в том, что бесспорного кандидата, который мог бы заменить Хурэлсуха, в стране нет.
Президент Хурэлсух 17 ноября объявил о том, что уходит в отставку по собственному желанию. Поводом стал новый виток коррупционного скандала, который не утихает в Монголии с марта 2026 года. На днях бывший мэр Улан-Батора и экс-министр юстиции Хишгээгийн Нямбаатар, выступая в прямом эфире, обвинил президента в получении взятки в размере $25 млн за выдачу без конкурса контракта на строительство железной дороги — экспортной магистрали Таван-Толгой—Гашуунсухайт, которая соединяет одно из крупнейших в Монголии угольных месторождений с Китаем. После этого на заседании Великого государственного хурала (парламента) оппозиционная Демократическая партия потребовала расследования в отношении президента и других фигурантов дела и пригрозила процедурой импичмента.
«Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением»,— заявил господин Хурэлсух на пресс-конференции в Улан-Баторе во вторник. При этом он подчеркнул, что согласился с требованием Демократической партии и покидает свой пост добровольно. «В отношении меня проведут расследование, и моя честь будет восстановлена»,— сказал глава государства.
Вероятно, такую уверенность монгольскому лидеру придает обнародованный 9 ноября Антикоррупционным управлением и Национальным полицейским агентством страны вердикт о том, что доказательств передачи взятки президенту выявлено не было.
Расследование о получении взяток монгольскими политиками, включая президента, началось еще весной — после заявления бывшего премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. Тот сообщил, что компания Bodi International, подрядчик проекта экспортной магистрали Таван-Толгой—Гашуунсухайт, получила за свою работу аванс в размере $110 млн, который затем обналичили и распределили между высокопоставленными чиновниками страны. И $25 млн из этой суммы, утверждал экс-премьер, якобы причитались господину Хурэлсуху.
Так или иначе, профильные ведомства проверили декларации президента и не нашли подтверждений словам Оюун-Эрдэнэ. Единственное, что они выяснили,— это сам факт перечисления аванса подрядчику. Теперь же Антикоррупционному управлению и Национальному полицейскому агентству страны, видимо, придется заново проверить все детали. Тем более что расследование о возможном получении взяток политиками официально продолжается.
История строительства железной дороги в Китай с самого начала имела скандальный оттенок.
Напомним, что реализация проекта началась еще в 2013 году. Когда Улан-Батор затевал эту стройку, предполагалось, что экспортная магистраль Таван-Толгой—Гашуунсухайт существенно увеличит экспорт угля в Китай и заметно сократит издержки. С учетом того, что Китай — фактически единственный покупатель монгольского угля и главный поставщик валюты в страну, проекту придавалось приоритетное значение. Однако вместо стратегически важной магистрали Монголия получила хронический долгострой, который стал черной дырой в бюджете и в конечном счете был заморожен.
Возобновить проект в 2019 году предложил президент Хурэлсух, однако правительство перевело все данные о ходе его реализации в закрытый режим, а тендер на возобновление строительства без конкурса отдали местной группе Bodi International, которую считали близкой к президенту. Все контракты с компанией засекретили со ссылкой на интересы национальной безопасности.
Такой ход оппоненты президента расценили как передел сфер влияния (вокруг угольного месторождения Таван-Толгой годами сталкивались интересы конкурирующих монгольских финансово-промышленных групп и связанных с ними политических кланов). Неудивительно, что и сам проект, и решения президента стали мишенью для оппозиции. Изначально критике подвергались стоимость проекта, которая, по некоторым оценкам, выросла до $1,3 млрд, и проблема с завершением «последних 20 километров» — стыковочной части магистрали на границе с Китаем. Строительство этого трансграничного участка из-за разницы в колее используемых в Монголии и Китае рельсов началось лишь в 2025 году и, по последним данным, завершится не раньше 2027-го.
Так или иначе, проект, который пока не удалось завершить, имеет все шансы разрушить карьеру президента.
В соответствии с конституцией Монголии в случае отставки главы государства власть переходит спикеру парламента — Сандагийну Бямбацогту. Но сначала прошение господина Хурэлсуха об отставке должен рассмотреть парламент, заседание которого назначено на 19 ноября. Если депутаты одобрят отставку, внеочередные выборы президента должны будут пройти в течение следующих четырех месяцев. И в Улан-Баторе утверждают, что явного кандидата, который мог бы сменить Хурэлсуху, пока нет.