ЕС ввел санкции против банков «Ак Барс», «Уралсиб» и «Точка»

В число российских банков, которым Евросоюз (ЕС) запретил доступ к международной системе SWIFT, попали «Уралсиб», банк «Точка» и «Ак Барс». Полный перечень опубликован в официальном журнале ЕС.

В общей сложности ограничения затронули 13 банков. В их числе также: Национальный резервный банк, Росэксимбанк, «Синара», Примсоцбанк, ББР, «РНКО Платежный конструктор», «Петербургский расчетный центр», Кузнецкбизнесбанк, МБ-банк и «Кубань-кредит» .

О новом, 16-м по счету, пакете санкций ЕС объявил сегодня, 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине. В черный список добавили 48 физических и 35 юридических лиц. Введен запрет на импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ, также ограничена продажа стране игровых консолей.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Санкции сформулировались к годовщине».