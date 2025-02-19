Санкции сформулировались к годовщине

Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций. Под ограничения, в частности, попали экспорт российского алюминия и нефти. Об очередном пакете рестрикций со ссылкой на источники, в том числе дипломатические, сообщают AFP, Reuters и Financial Times. По их информации, ограничения коснутся 13 банков, каких именно, не уточняется, а также 73 танкеров «теневого флота». Как пишет Reuters, под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физлиц, которые, как считают в ЕС, причастны к боевым действиям на Украине. Среди прочего, страны Евросоюза запретят импорт первичного алюминия, хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Насколько чувствительными для России могут быть новые санкции? Промышленный эксперт и доктор экономических наук Леонид Хазанов считает, что потенциально могут пострадать производители алюминия: «По моим оценкам, в предыдущие годы из РФ на европейский рынок поставлялось порядка 200-300 тыс. тонн первичного алюминия. Этот объем сейчас выпадает. Поэтому я допускаю, что он частично уйдет на экспорт, просто придется сократить выпуск этого металла в России. Санкции в отношении газо- и нефтеперерабатывающих заводов могут ударить по ремонту, поставке комплектующих и так далее. Это тоже довольно неприятно, но, думаю, наши предприятия уже смогли как-то подстраховаться».

На фоне ограничений акции «Русала» в моменте теряли около 2,5%, однако после отыграли примерно половину падения. Очередной пакет санкций не окажет существенного влияния на российскую экономику, уверен заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Это достаточно слабое решение, которое мало что добавит к тем мерам, которые уже есть. Банковская сфера очень сильно ограничена, основные крупные организации и так уже давно под санкциями. Я не думаю, что это сыграет какую-то серьезную роль. Внесение в список конкретных судов, конечно, осложняет процесс доставки нефтепродуктов морем. Но этот запрет, во-первых, касается только тех танкеров, которые будут заходить в порты Евросоюза. Во-вторых, ничто не мешает продолжать наращивать этот теневой флот и заключать соглашения о поставке нефтепродуктов с другими судами и судовладельцами.

Эта мера, конечно, неприятная, но к срыву поставок нефтепродуктов она точно не приведет».

Санкции против 13 российских банков подразумевают запрет доступа к системе SWIFT, уточняет Bloomberg. В результате станут невозможными их трансакции с некоторыми портами и аэродромами в Европе. Это может стать критическим в случае возникновения ЧП на борту самолетов российских авиакомпаний, подчеркнул адвокат и партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Компании SWIFT и ее аналогам из Евросоюза будет запрещено оказывать услуги перечисленным российским банкам в передаче финансовых сообщений. Там было несколько исключений, которые касались проведения оплаты за заходы в порты и приземлений в случае экстренных ситуаций по гуманитарным соображениям. Например, если судно терпит бедствие, то оно может обслужиться в каком-то порту, быть заправленным водой и выйти. Это касалось сигнала SOS. Вероятнее всего, европейцы могут запретить такое развитие событий, что, конечно же, совсем печально. Если они сейчас и это исключение отменят, то даже в случае если гражданский лайнер терпит бедствие, то он не сможет приземлиться. А если сделает это, то его не заправят, так как соответствующему банку будет запрещено принимать платежи».

Также подтвердился запрет на ввоз игровых приставок Xbox и PlayStation в Россию. Власти ЕС считают, что техника используется для управления дронами. Однако, как заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто, Будапешт добился того, чтобы из санкций исключили запрет на использование нефтепродуктов из российского сырья, а также ограничения в отношении нефтепровода «Дружба». Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в Совете ЕС, главы МИД Евросоюза утвердят очередной пакет рестрикций 24 февраля, в третью годовщину начала военных действий на Украине.

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Никита Путятин