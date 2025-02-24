ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT и запретил импорт алюминия из РФ

16-й пакет санкций Евросоюза против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине, предполагает запрет доступа к системе SWIFT еще для 13 российских банков. Запрещается также импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. Всего в черный список внесено 48 физических и 35 юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

16-й пакет санкций ЕС включает:

расширение на 74 позиции списка судов, которые ЕС считает частью теневого флота. Всего под санкциями находится 153 судна;

Всего под санкциями находится 153 судна; отзыв лицензии на вещание: EADaily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры и «Красная звезда»;

EADaily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры и «Красная звезда»; запрет на оказание строительных услуг, включая гражданское проектирование;

включая гражданское проектирование; допограничения на экспорт товаров и технологий . Речь идет в том числе о ПО, связанном с разведкой нефтяных и газовых месторождений;

. Речь идет в том числе о ПО, связанном с разведкой нефтяных и газовых месторождений; запрет европейскому бизнесу осуществлять трансакции с несколькими российскими портами и аэропортами, а также экспортировать в РФ самолеты и авиационные технологии;

с несколькими а также экспортировать в РФ самолеты и авиационные технологии; запрет на оказание строительных услуг, включая гражданское проектирование;

ограничения на продажу игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, которые могут быть использованы в качестве контроллеров для дронов;

джойстиков и авиасимуляторов, которые могут быть использованы в качестве контроллеров для дронов; запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на трансакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (какие 13 банков попали под санкции, не уточняется);

(какие 13 банков попали под санкции, не уточняется); запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на территории ЕС;

и нефтепродуктов из РФ на территории ЕС; запрет на экспорт в Россию соединений хрома и химических прекурсоров для хлорпикрина.

Помимо этого 53 компании добавлены в список юрлиц, участвующих в обходе санкций против России. Только треть этих фирм российские, остальные находятся в третьих странах — в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Утверждается, что компании причастны к «обходу торговых ограничений или закупке чувствительных товаров».

Лусине Баласян