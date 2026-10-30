Присел за дорожку
Экс-директор «Ростовавтодора» и депутат донского заксобрания Станислав Дегтярев арестован за подлог
Суд в Ростове-на-Дону отправил под арест экс-директора компании «РостовАвтоДор» и действующего депутата законодательного собрания Ростовской области Станислава Дегтярева. Его обвиняют в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что глава дорожной компании существенно завышал в бухгалтерской отчетности сведения о прибыли, что позволило ему получить более 1,4 млн руб. вознаграждения. По словам источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, депутата задержали в Москве, куда он переехал год назад и даже успел трудоустроиться по профилю – главным инженером дорожной компании.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-директора компании «РостовАвтоДор» и действующего депутата законодательного собрания Ростовской области Станислава Дегтярева. Мера пресечения будет действовать до 23 декабря включительно. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По его словам, Станислав Дегтярев был задержан в Москве. «Дегтярев там примерно год живет. Успел трудоустроиться главным инженером в АО „ДЭП № 13“ — это дорожно-эксплуатационная компания, зарегистрированная в Московской области. После задержания его перевезли в Ростов-на-Дону»,— пояснил источник.
Станислава Дегтярева подозревают в мошенничестве, двух эпизодах служебного подлога и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных УФСБ России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СКР Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2024 и 2025 годах подозреваемый внес в бухгалтерскую отчетность ложные сведения о получении прибыли по итогам 2023 и 2024 годов. Документы, содержащие недостоверные сведения, он представил в налоговый орган и профильные министерства Ростовской области. «По суммам там интересная разница. У них убыток был 1,44 млрд руб., а он показал прибыль в размере 9,151 млн руб.», — рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. На основании представленной отчетности за 2023 год фигуранту было незаконно выплачено вознаграждение в размере более 1,4 млн руб.
Кроме того, с августа 2023 года по март 2024 года Станислав Дегтярев заключил с футбольным клубом договоры на оказание рекламных услуг и перечислил в счет их оплаты 12 млн руб. при том, что у «РостовАвтоДора» долг по кредиту составлял более 245 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ростовавтодор» было зарегистрировано в 2024 году в результате реорганизации ГУП «Ростовавтодор». Основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 1,1 млрд руб.
Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в мае 2026 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении АО «Ростовавтодор» процедуру наблюдения. Требования кредиторов к акционерному обществу превысили 578 млн руб. С момента введения процедуры наблюдения их предъявили 37 компаний.
Станислав Дегтярев — действующий депутат законодательного собрания Ростовской области. Он был избран в 2023 году и вошел во фракцию партии «Единая Россия». После сообщений об уголовном деле членство Станислава Дегтярева в партии приостановили.
Согласно справке, опубликованной на сайте регионального парламента, Станиславу Дегтяреву 54 года, он уроженец Ростова-на-Дону. Получил образование техника-судомеханика в колледже им. Седова и юриста в Ростовском государственном педагогическом университете.
С 2006 года работал директором в ООО «БАРС», в 2017 перешел на должность заместителя директора «РостовАвтоДора» в Азове. В 2021 году стал начальником отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области. В 2022–2023 годах занимал пост помощника министра транспорта региона. С 2023 года вернулся в «РостовАвтоДор». На сайте заксобрания региона нет информации об уходе с этой должности и устройстве депутата на новую работу в Московской области.
Последняя публикация на сайте, в которой рассказывалось о депутатской деятельности Станислава Дегтярева, датируется февралем 2024 года. В ней говорится, что парламентарий провел в Таганроге личный прием граждан, получил вопросы о состоянии фонтанов и автодорог, уборки улиц, отсыпки придомовой территории и частых отключениях воды, и обещал немедленно подключиться к их решению.