Присел за дорожку

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах подозреваемый внес в бухгалтерскую отчетность ложные сведения о получении прибыли по итогам 2023 и 2024 годов. Документы, содержащие недостоверные сведения, он представил в налоговый орган и профильные министерства Ростовской области. «По суммам там интересная разница. У них убыток был 1,44 млрд руб., а он показал прибыль в размере 9,151 млн руб.», — рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. На основании представленной отчетности за 2023 год фигуранту было незаконно выплачено вознаграждение в размере более 1,4 млн руб.