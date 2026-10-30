Вице-премьеры обрели полномочия

Передача этих вопросов «экономическому» вице-премьеру в целом может объясняется тем, что на эти направления в правительстве делают ставку как на потенциальные драйверы экономического роста. Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а Олег Кожемяко будет заниматься развитием Дальнего Востока и Арктики. Также за всеми вице-премьерами закрепляется руководство профильными нацпроектами в зависимости от зоны их ответственности. Не изменились полномочия вице-премьера Алексея Оверчука, который продолжит заниматься интеграцией ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.