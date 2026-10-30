Вице-премьеры обрели полномочия
Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
30 октября в обновленном составе правительства были распределены полномочия вице-премьеров. Среди основных изменений — разделение обязанностей покинувшего Белый дом Дмитрия Григоренко. Так, вице-премьер — глава аппарата правительства Ирина Окладникова сохранит обширную часть его функционала, включая контрольно-надзорную деятельность. Однако некоторые вопросы отойдут другим зампредам правительства — например, цифровая повестка вернется к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов ожидаемо будет курировать совершенствование бюджетной системы и налоговую политику.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил полномочия своих новых заместителей — распределение их обязанностей опубликовано правительством 30 октября. Напомним, в начале прошлой недели Михаил Мишустин представил Владимиру Путину свои предложения по перестановкам в кабмине (см. “Ъ” от 19 октября). Госдума одобрила их кандидатуры 21 октября, а на следующий день вышли указы президента о назначении новых вице-премьеров.
Число зампредов правительства увеличилось с 10 до 11 — дополнительное кресло занял глава Минфина Антон Силуанов, который вновь будет совмещать два поста (как в 2018–2020 годах). На должности вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко сместила Ирина Окладникова, отвечавшая в Минфине за бюджет в качестве первого замминистра. Пост «дальневосточного» вице-премьера получил губернатор Приморского края Олег Кожемяко — вместо Юрия Трутнева. Вакантное кресло «транспортного» вице-премьера занял Андрей Никитин, возглавлявший ранее Минтранс,— вместо Виталия Савельева, который покинул Белый дом в конце сентября в связи с избранием в Госдуму.
Основной интригой стали полномочия Ирины Окладниковой — насколько полно она «унаследует» функционал своего предшественника. Как следует из сообщения Белого дома, госпожа Окладникова сохранит часть обязанностей Дмитрия Григоренко — например, общий контроль над нацпроектами, организацию законопроектной деятельности, сферу контроля и надзора, развитие конкуренции, госуслуги и цифровизацию вверенных ей сфер. В остальном цифровую повестку, находившуюся в зоне ответственности Дмитрия Григоренко с 2024 года, вернул себе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так, он будет отвечать за цифровое преобразование госуправления, цифровое развитие, госполитику в сфере внедрения ИИ и курировать Минцифры и Роскомнадзор.
Функционал нового вице-премьера — министра финансов на фоне усиления финансового блока правительства в условиях сложного бюджета в целом выглядит ожидаемым.
Антон Силуанов, в частности, будет заниматься вопросами государственного финансового планирования, совершенствования бюджетной системы, исполнения бюджета, налоговой политики и регулирования финансовых рынков. Так, он будет курировать работу Минфина, ФНС, ФТС и казначейства — вместо Дмитрия Григоренко.
Как следует из сообщения Белого дома, первому вице-премьеру Денису Мантурову, который отвечает за промышленное развитие, предстоит сосредоточиться на обелении товарных рынков. Так, он будет курировать Росаккредитацию — служба в 2025 году взяла курс на последовательную расчистку внутреннего рынка сертификации товаров, сфокусировавшись на борьбе с липовыми документами о соответствии, выдаваемыми преимущественно в других странах ЕАЭС. Кроме того, Денис Мантуров будет отвечать за развитие системы маркировки товаров «Честный знак», работа которой также нацелена на противодействие незаконному товарообороту на внутреннем рынке.
К полномочиям вице-премьера Александра Новака добавляются вопросы платформенного развития экономики (ранее курировал Дмитрий Григоренко) и производительности труда.
Передача этих вопросов «экономическому» вице-премьеру в целом может объясняется тем, что на эти направления в правительстве делают ставку как на потенциальные драйверы экономического роста. Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а Олег Кожемяко будет заниматься развитием Дальнего Востока и Арктики. Также за всеми вице-премьерами закрепляется руководство профильными нацпроектами в зависимости от зоны их ответственности. Не изменились полномочия вице-премьера Алексея Оверчука, который продолжит заниматься интеграцией ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.