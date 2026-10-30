Восточный Крым затопило после сильных дождей
В нескольких населенных пунктах восточной части Крыма из-за обильных дождей подтопило частные домовладения и общественные здания. Об этом «Ъ» сообщили в региональном управлении МЧС.
По словам специалистов, сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» расчистили сточные сливы и откачали более 100 кубометров воды с придомовых территорий в Коктебеле. В Судаке подтопило Детскую музыкальную школу имени Георгия Шендерёва — уровень воды в подвале учебного заведения поднялся на 1 м. По данным синоптиков, сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер.
Ранее на Южном берегу полуострова за несколько дней выпало шесть месячных норм осадков. Самой сложной обстановка была в Ялте и Кореизе, где ночью вышли из берегов реки. Потоки воды и грязи разрушили подпорные стены и ранее возведенные дамбы, затопили жилые дома и троллейбусный парк. Ситуацию признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.