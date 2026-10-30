Восточный Крым затопило после сильных дождей

По словам специалистов, сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» расчистили сточные сливы и откачали более 100 кубометров воды с придомовых территорий в Коктебеле. В Судаке подтопило Детскую музыкальную школу имени Георгия Шендерёва — уровень воды в подвале учебного заведения поднялся на 1 м. По данным синоптиков, сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер.