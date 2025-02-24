ЕС запретил поставки игровых консолей в РФ

Евросоюз (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт в РФ игровых консолей, которые, по версии ЕС, используют для управления беспилотниками. О новом пакете ограничений объявили сегодня, 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных к поставкам товаров, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности: ...(игровые.— "Ъ") контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами»,— сказано в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Sony еще в марте 2022 года прекратила продажу своих консолей PlayStation и программного обеспечения в России. Nintendo Co., занимающаяся производством видеоигр, тогда же приостановила поставки продукции в страну. В том же году продажу товаров в России прекратила компания Microsoft (Xbox). Минпромторг внес игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo в перечень товаров для параллельного импорта.

Несмотря на ограничения, в 2024 году спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках, в лидерах оставались Sony и Xbox. Участники рынка и эксперты считают, что на ажиотаже потребителей санкции ЕС не скажутся.

Подробности — в материале «Ъ» «Приставка зрит в корень».