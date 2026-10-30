США продлили лицензию NIS на операционную деятельность

В январе 2025 года США ввели в отношении NIS санкции из-за того, что в число ее акционеров входят российские компании. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе.