США продлили лицензию NIS на операционную деятельность
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продлило до 11 декабря срок действия операционной лицензии сербской NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом сообщило Радио и телевидение республики.
NIS направила запрос в американский Минфин на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.
В январе 2025 года США ввели в отношении NIS санкции из-за того, что в число ее акционеров входят российские компании. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе.