Бывшего главу «Ростовавтодора» арестовали по коррупционному делу
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю «Ростовавтодора» Станиславу Дегтяреву, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
Следствие считает, что в 2024 и 2025 годах задержанный подделал убыточную отчетность за предыдущие два года. Эти документы он направил в налоговую и профильные ведомства в регионе и получил на их основании премию свыше 1,4 млн руб. Выплату следователи считают незаконной.
Еще один эпизод связан с договором на рекламные услуги с футбольным клубом, по которому господин Дегтярев перечислил 12 млн руб. В тот момент (с августа 2023-го по март 2024 года) у «Ростовавтодора» была задолженность свыше 245 млн руб.
В марте компания начала процедуру банкротства. Позднее областной Арбитражный суд начал процедуру банкротства. Требования кредиторов к предприятию превысили 578 млн руб.. В общей сложности их предъявили 37 компаний.