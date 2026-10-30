Бывшего главу «Ростовавтодора» арестовали по коррупционному делу

Еще один эпизод связан с договором на рекламные услуги с футбольным клубом, по которому господин Дегтярев перечислил 12 млн руб. В тот момент (с августа 2023-го по март 2024 года) у «Ростовавтодора» была задолженность свыше 245 млн руб.