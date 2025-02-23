Трамп уверен, что сделка по Украине будет достигнута уже на этой неделе
Президент США Дональд Трамп «твердо уверен», что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, команда господина Трампа активно ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом.
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«Он очень твердо верит, что Россия готова заключить сделку, и он борется за заключение сделки. (Советник по нацбезопасности.— "Ъ") Майк Уолц будет работать круглосуточно все выходные, чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту... Президент уверен, что мы сможем сделать все на этой неделе»,— сказала Кэролайн Ливитт. Ее слова приводит пресс-пул Белого дома.
На вопрос о встрече Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным госпожа Ливитт сказала, что ей пока «нечего детализировать или зачитывать». Она повторила, что администрация президента США сосредоточена на продолжении переговоров с каждой из сторон конфликта.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать российско-украинский конфликт. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, после которых господин Трамп сказал, что стал «намного более уверен» в достижении сделки. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, не очень важно. При этом он говорил, что президентам России и Украины должны встретиться, чтобы завершить боевые действия.
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