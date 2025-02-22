Трамп: Путин и Зеленский должны встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты России и Украины должны встретиться для урегулирования конфликта между странами. Он также вновь сказал, что хочет завершить боевые действия.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться … Я хочу видеть прекращение огня и хочу видеть заключение сделки»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, запись которой публикует Fox News.

Дональд Трамп говорил, что его телефонные переговоры с Владимиром Путиным прошли лучше, чем с Владимиром Зеленским. Он также заявлял, что присутствие президента Украины на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта необязательно.

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