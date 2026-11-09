Топливо на своей волне
Рост средних цен на АЗС Москвы возобновился
После октябрьской коррекции средние цены на бензин и дизтопливо на московских АЗС снова перешли к росту. Одновременно нефтекомпании и регионы начали вводить ограничения на отпускаемые объемы топлива. Участники рынка пока не фиксируют дефицита бензина в рознице, как и ажиотажного спроса на него на Петербургской бирже, но допускают расширение географии ограничений продаж на АЗС при масштабных выбытиях мощностей.
Средневзвешенные цены на московских АЗС на неделе к 9 ноября выросли на 0,24–0,56 руб. за 1 л в зависимости от топлива, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Предыдущие две недели средние цены на дизтопливо, бензин АИ-92 и АИ-95 снижались.
Согласно МТА, средневзвешенная стоимость бензина АИ-92 в Московском регионе 2–9 ноября выросла на 0,51 руб., до 69,03 руб., АИ-95 — на 0,56 руб., до 75,52 руб., АИ-100 — на 0,24 руб., до 103,38 руб. за 1 л. Дизтопливо подорожало на 0,45 руб., до 82,26 руб. за 1 л. По данным МТА, цены повысились на АЗС Teboil, ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти», «Татнефти». “Ъ” направил вопросы в «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и Минэнерго.
По данным «ОМТ Консалт», средняя цена АИ-92 по стране за неделю к 9 ноября снизилась на 0,55 руб., до 69,87 руб. за 1 л, АИ-95 — на 0,34 руб., до 75,69 руб. Дизтопливо подорожало на 0,3 руб., до 83,41 руб. за 1 л.
По последним данным Росстата, с 27 октября по 2 ноября рост цен на бензин зафиксирован в 22 регионах, больше всего — на Чукотке — на 6,4%. Снижение цен отмечается в 60 субъектах, наибольшими темпами — в Калмыкии — на 20,6%.
Некоторые нефтекомпании и регионы начали снова вводить ограничения на отпуск топлива. Минэкономики Забайкальского края сообщило, что «Роснефть» во всех регионах ограничила продажи топлива объемом 30 л в городах и 50 л на трассах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что в связи с введением ограничений на отпуск топлива несколькими вертикально интегрированными нефтяными компаниями оперативный штаб региона рекомендовал ввести лимит в 30 л бензина и 50 л дизтоплива в одни руки. Меры призваны предотвратить ажиотажный спрос, пояснил он. Ранее Александр Дрозденко заявил о попадании БПЛА на территорию Киришского НПЗ, где возник пожар, последствия инцидента устраняются.
Один из источников “Ъ” в отрасли говорит, что острой нехватки бензина в рознице сейчас не наблюдается, на Петербургской бирже есть свободное предложение топлива от белорусских НПЗ и нефтекомпании пока не предъявляют ажиотажного спроса на него. Сложнее ситуация складывается у независимых АЗС.
По словам собеседника “Ъ”, летом операторы закупили крупные объемы по высоким ценам, но из-за сокращения реализации и проблем с логистикой эти партии начали поступать только сейчас.
Во второй половине октября отгрузки слегка нормализовались, и дорогой продукт стал доходить до независимых АЗС, но объемы их продаж к этому моменту снизились в разы. В результате операторы вынуждены продавать топливо с минимальной рентабельностью или уходить в убыток, поясняет источник “Ъ”.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что текущая ситуация вряд ли приведет к повторению летнего скачка цен и острой нехватке предложения, учитывая сезонное снижение потребления бензина. По его словам, экономическая активность и трафик зимой сильнее концентрируются в крупных городах, где сосредоточена и основная реализация топлива, что ограничивает потенциал снижения цен на АЗС. Но, добавляет аналитик, резкого повышения цен ожидать не стоит: операторы уже учитывают риски простоев НПЗ в торговой политике. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что, если ремонты приведут к масштабному выбытию мощностей, сезонное снижение спроса не сможет компенсировать сокращение предложения, что повысит риск распространения ограничений на отпуск топлива на другие регионы.
Опасения участников рынка также связаны с сегментом зимнего дизтоплива. По словам источника “Ъ” в отрасли, необходимые запасы к началу сезона пока не сформированы, а цены в мелком опте на летние и межсезонные сорта на некоторых базисах отгрузки с конца октября уже выросли почти на 20 тыс. руб. за 1 т.