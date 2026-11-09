Топливо на своей волне

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что текущая ситуация вряд ли приведет к повторению летнего скачка цен и острой нехватке предложения, учитывая сезонное снижение потребления бензина. По его словам, экономическая активность и трафик зимой сильнее концентрируются в крупных городах, где сосредоточена и основная реализация топлива, что ограничивает потенциал снижения цен на АЗС. Но, добавляет аналитик, резкого повышения цен ожидать не стоит: операторы уже учитывают риски простоев НПЗ в торговой политике. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что, если ремонты приведут к масштабному выбытию мощностей, сезонное снижение спроса не сможет компенсировать сокращение предложения, что повысит риск распространения ограничений на отпуск топлива на другие регионы.