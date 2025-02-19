Трамп назвал «очень хорошей» встречу РФ и США в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп назвал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде «очень хорошей» и признался, что после нее стал «намного более уверен» в достижении сделки по урегулированию на Украине.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос, как прошли переговоры и появилось ли у него больше уверенности в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, передает Fox News.
Переговоры в Эр-Рияде прошли днем 18 февраля. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
О переговорах России и США — в материале «Ъ».