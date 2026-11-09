Число желающих получить статус беженца сократилось за год

В 2025 году статус беженца запросили 292 иностранца, за 2024 год — 153 человека, что стало самым маленьким показателем с 2021 года, когда на статус беженца претендовали 145 человек. До этого в 2023 и 2022 годах ходатайства в МВД направили 303 и 313 иностранцев соответственно. Самым большим за прошедшие десять лет показатель был в 2017 году: тогда документы на получение статуса беженца подали 619 иностранцев, большая часть из них являлись гражданами Сирии, Афганистана и Украины.