Число желающих получить статус беженца сократилось за год
В январе—сентябре 2026 года 193 иностранца подали в МВД заявление о получении статуса беженца. Большая часть из них — граждане Украины, Узбекистана и Таджикистана. Такие данные министерство опубликовало на портале единой межведомственной информационно-статистической системы (fedstat.ru). За аналогичный период прошлого года заявления подали 227 человек, среди них 119 граждан Сирии.
В 2025 году статус беженца запросили 292 иностранца, за 2024 год — 153 человека, что стало самым маленьким показателем с 2021 года, когда на статус беженца претендовали 145 человек. До этого в 2023 и 2022 годах ходатайства в МВД направили 303 и 313 иностранцев соответственно. Самым большим за прошедшие десять лет показатель был в 2017 году: тогда документы на получение статуса беженца подали 619 иностранцев, большая часть из них являлись гражданами Сирии, Афганистана и Украины.
По данным ООН, на июнь 2026 года в мире насчитывается 41,6 млн беженцев, в их числе 5,4 млн человек, покинувших свои страны в 2025 году. 9 млн человек ждут решения по своим запросам о предоставлении убежища. Еще 68,7 млн — внутренне перемещенные лица, то есть люди, вынужденные покинуть свои дома, но оставшиеся в родной стране. По данным на конец 2025 года, семь из десяти беженцев происходят из шести стран: Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы.