Недобросовестных хозяев животных смогут привлекать к ответственности в течение года
Срок давности за нарушения в области обращения с животными могут увеличить с 60 дней до одного года. Соответствующий законопроект в понедельник, 9 ноября, рекомендовал к принятию комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству.
Поправки в часть 1 статьи 4.5 административного кодекса (КоАП) подготовили депутаты заксобрания Ленинградской области. Авторы предлагают установить новый срок по аналогии с порядком привлечения к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Изменения должны коснуться статей КоАП 8.52 – «Несоблюдение требований к содержанию животных»; 8.53 – «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и 8.54 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев».
В пояснительной записке к документу отмечено, что ответственные органы нередко не успевают установить виновных и привлечь их к ответственности в течение 60 дней. Чаще всего такие ситуации возникают из-за отсутствия необходимых документов. Авторы законопроекта уверены, что увеличение срока позволит уполномоченным ведомствам возвращать материалы дел на проверку и доработку, не опасаясь истечения срока давности.
Правительство также уже направило положительный отзыв на законопроект и рекомендовало принять его без замечаний.