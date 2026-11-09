Недобросовестных хозяев животных смогут привлекать к ответственности в течение года

Поправки в часть 1 статьи 4.5 административного кодекса (КоАП) подготовили депутаты заксобрания Ленинградской области. Авторы предлагают установить новый срок по аналогии с порядком привлечения к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Изменения должны коснуться статей КоАП 8.52 – «Несоблюдение требований к содержанию животных»; 8.53 – «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и 8.54 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев».