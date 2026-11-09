FT: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за разногласий по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза из-за разногласий насчет финансирования Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо господина Мерца председателю Европейского совета Антониу Коште.
«Коллективное обязательство, согласно которому все мы, без исключения, внесем справедливый вклад в сокращение дефицита Украины, является необходимым условием для решения этого вопроса и для обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно финансовых», — отмечается в письме.
Канцлер также заявил о необходимости выработать решение, которое поддержат все страны-участницы ЕС. По его словам, Украине нужно обеспечить «надежную и долгосрочную перспективу финансирования, начиная с 2028 года». Кроме того, компромисс должен касаться вопроса выплаты процентов по ранее одобренному Киеву кредиту.
26–27 ноября лидеры ЕС проведут саммит для согласования финансового плана на 2028–2034 годы. В 2027 году дефицит Украины прогнозируется на уровне €70 млрд. Евросоюз планирует покрыть только €45 млрд из этой суммы. Предполагается, что средства предоставят в форме кредита под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались от финансирования Киева. Первые три страны ранее не поддержали и кредит Украине на €90 млрд.
Как отмечает FT, ситуация усложняется предстоящими президентскими выборами во Франции, где лидирует ультраправая Марин Ле Пен, уже пообещавшая сократить взносы в ЕС и прекратить поддержку Киева в случае своей победы. Берлин считается крупнейшим донором бюджета ЕС и уже неоднократно выражал недовольство странам, которые отказываются участвовать в поддержке Украины. Власти Германии считают, что в таком случае они не должны рассчитывать на беспрепятственное получение средств из фондов.