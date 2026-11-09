FT: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за разногласий по Украине

26–27 ноября лидеры ЕС проведут саммит для согласования финансового плана на 2028–2034 годы. В 2027 году дефицит Украины прогнозируется на уровне €70 млрд. Евросоюз планирует покрыть только €45 млрд из этой суммы. Предполагается, что средства предоставят в форме кредита под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались от финансирования Киева. Первые три страны ранее не поддержали и кредит Украине на €90 млрд.