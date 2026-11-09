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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Мир

FT: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за разногласий по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза из-за разногласий насчет финансирования Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо господина Мерца председателю Европейского совета Антониу Коште.
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Matthias Schrader / Reuters

«Коллективное обязательство, согласно которому все мы, без исключения, внесем справедливый вклад в сокращение дефицита Украины, является необходимым условием для решения этого вопроса и для обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно финансовых», — отмечается в письме.
Канцлер также заявил о необходимости выработать решение, которое поддержат все страны-участницы ЕС. По его словам, Украине нужно обеспечить «надежную и долгосрочную перспективу финансирования, начиная с 2028 года». Кроме того, компромисс должен касаться вопроса выплаты процентов по ранее одобренному Киеву кредиту.
26–27 ноября лидеры ЕС проведут саммит для согласования финансового плана на 2028–2034 годы. В 2027 году дефицит Украины прогнозируется на уровне €70 млрд. Евросоюз планирует покрыть только €45 млрд из этой суммы. Предполагается, что средства предоставят в форме кредита под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались от финансирования Киева. Первые три страны ранее не поддержали и кредит Украине на €90 млрд.
Как отмечает FT, ситуация усложняется предстоящими президентскими выборами во Франции, где лидирует ультраправая Марин Ле Пен, уже пообещавшая сократить взносы в ЕС и прекратить поддержку Киева в случае своей победы. Берлин считается крупнейшим донором бюджета ЕС и уже неоднократно выражал недовольство странам, которые отказываются участвовать в поддержке Украины. Власти Германии считают, что в таком случае они не должны рассчитывать на беспрепятственное получение средств из фондов.
Евросоюз
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Украина. Отношения с Западом
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