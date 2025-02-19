Язык Киев подведет

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги российско-американской встречи в Эр-Рияде, назвав их «очень хорошими», и сообщил о готовности встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля. Выразив возросшую уверенность в том, что украинский конфликт может быть завершен мирным путем, свою главную критику Дональд Трамп обрушил на президента Владимира Зеленского. Обвинив его в растрате многомиллиардной американской помощи и многих бедах Украины, президент США дал понять, что стране требуется новый лидер, для чего ей необходимо в ближайшее время провести выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп впервые открыто дал понять, что не видит в нынешнем украинском лидере партнера США, и потребовал скорейшего проведения на Украине президентских выборов

Фото: Joe Raedle / Getty Images На своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп впервые открыто дал понять, что не видит в нынешнем украинском лидере партнера США, и потребовал скорейшего проведения на Украине президентских выборов

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Свою оценку перспектив украинского урегулирования и прямого диалога США и России президент Трамп дал по горячим следам встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде, общаясь с журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Новые громкие заявления Трампа стали уточненной по итогам встречи официальной точкой зрения Вашингтона на ключевые вопросы войны и мира и отношений с Россией, Украиной и Европой, полученной от первого лица.

«Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению»,— сообщил Дональд Трамп, заявив о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, возможно, еще до конца февраля.

В ходе своей пресс-конференции Дональд Трамп сделал еще один жест в сторону Москвы, разрушая нарратив о «российской угрозе» для Старого Света. По его словам, российская делегация на встрече в Эр-Рияде не требовала вывода американского контингента из Европы. «Никто меня о таком не просил. Я не хотел бы идти на такой шаг, однако эту тему никто не поднимал»,— сообщил он.

Однако главным отличием последних заявлений Трампа стало то, что на своей пресс-конференции он открыто дал понять, что не рассматривает президента Зеленского ни партнером США, ни лидером Украины.

Нескрываемое раздражение, переходящее в активное неприятие, сквозило во многих высказываниях Трампа в адрес Зеленского, указывая на то, что отношения Киева и Вашингтона при действующей администрации США уже не будут прежними. «И я очень разочарован»,— заявил Дональд Трамп журналистам, когда его спросили про недовольство украинской стороны отсутствием приглашения для участия в переговорах.

«Вы знаете, они расстроены, что у них нет места за столом переговоров. У них было место в течение трех лет. Задолго до этого все можно было уладить очень просто. Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов. Даже наполовину подготовленный переговорщик мог бы уладить это много лет назад»,— заявил Дональд Трамп. При этом он выразил уверенность, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на сто процентов, включая Киев, но не хочет этого делать.

Еще один ключевой вопрос, который не дает покоя Дональду Трампу,— куда ушли средства США, переданные Киеву администрацией Байдена. «Где оказались все переданные деньги, куда их переводят? Я ни разу не видел, чтобы кто-то подсчитал это. Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много»,— никак не успокаивался Трамп, сокрушаясь по поводу того, что он «не видел никакой отчетности».

По словам Дональда Трампа, «Зеленский сказал неделю назад, что не знает, где оказалась половина средств, выделенных США».

Между тем главной неприятной новостью для Владимира Зеленского стало признание главы Белого дома в том, что он хочет видеть во главе Украины другого лидера, который будет избран на новых президентских выборах. «Мы имеем дело с ситуацией, когда на Украине не было выборов, когда военное положение. Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку»,— продолжал Дональд Трамп.

В связи с этим он заявил о том, что считает необходимым провести выборы на Украине в рамках урегулирования конфликта с Россией. «Это исходит не от России, а от нас и от других сторон. Если вы хотите быть за столом переговоров, то тут можно представить, как народ Украины говорит: "Давно у нас не проходило выборов"»,— подытожил Дональд Трамп.

Новая порция заявлений главы Белого дома, открыто отказавшегося поддерживать Зеленского, вызвала очередной шок в лагере европейских союзников США. Позицию президента Франции Эмманюэля Макрона огласила официальный представитель правительства страны Софи Прима. «Президент Трамп день за днем делает заявления, все они крайне волюнтаристские и, очевидно, делаются без согласования с европейскими странами. Вчерашние заявления Трампа по поводу Украины и Зеленского следуют в том же ключе»,— заявила госпожа Прима, добавив, что в ЕС «по-прежнему ждут последовательности» в заявлениях американского лидера.

Сам же Владимир Зеленский продолжает пикировку с американским президентом, пытаясь демонстративно дезавуировать каждый его тезис и даже прибегая к откровенному троллингу, а также настаивает, что провести мирные переговоры без Украины у Америки и России все равно не получится.

После уничижительной речи в адрес Трампа, которую он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности, на пресс-конференции в Киеве в среду Зеленский назвал требование к Украине вернуть потраченные на нее американским правительством средства абсолютно неуместным. По его мнению, глава Белого дома берет свои цифры с потолка.

«Надо разобраться с этой помощью, у нас с США абсолютно разные цифры. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд потратила Украина, $200 млрд — США и ЕС, это пакет оружия. Всего США дали нам на сегодня более $67 млрд оружием и $31,5 млрд в виде прямой помощи в бюджет. Но разговор о том, что нам надо вернуть $500 млрд,— это несерьезный разговор»,— заявил Владимир Зеленский.

В ходе состоявшегося на этой неделе визита в Турцию Владимир Зеленский дал понять, что его не устраивает и предложение президента Трампа по редкоземельным металлам.

«В этом проекте не было никаких гарантий безопасности. Поэтому без гарантий безопасности он не будет справедливым. Я сказал: "Этот документ не готов, мы не будем его подписывать". Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество поддерживает это, наш парламент поддерживает это. Но если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен»,— заявил он в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Наконец, Владимир Зеленский вступил в перепалку с Дональдом Трампом и по вопросу своей популярности, выразив мнение о том, что президент США просто не владеет ситуацией. «Я в принципе никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, что комментировать свои рейтинги или других лидеров — это, наверное, говорит, что какие-то идут политические соревнования, идут выборы, у нас такого нет. Сегодня с утра вышел КМИС (отчет Киевского международного института социологии.— “Ъ”). Доверие ко мне 57% по КМИС, я слышал 57+ процентов разных социологических опросов»,— пояснил господин Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет»,— предупредил президент Украины президента США.

Комментируя последние высказывания президента США, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Дональда Трампа «абсолютно самостоятельным политиком». «Кроме того, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского»,— добавил российский министр.

Сергей Строкань