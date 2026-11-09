Yle: Финляндия утвердит 12 ноября визовые ограничения для спортсменов из РФ
Министерство иностранных дел Финляндии готовит новое ужесточение визовой политики в отношении граждан России, сообщило Yle со ссылкой на источники. По данным издания, правительство готовит новые ограничения, чтобы не допустить российских спортсменов на территорию страны. Yle отмечает, что Государственный совет может утвердить ограничения на пленарном заседании 12 ноября.
Правительство Финляндии хочет ввести ограничения, чтобы российские спортсмены не смогли получить краткосрочные рабочие визы, утверждает Yle. При этом уже выданные визы не будут отозваны или аннулированы задним числом. Действующие документы на въезд есть, например, у спортсменов из России, которые приедут на матчи Национальной хоккейной лиги. Они пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки.
1 ноября Финляндия выступила с предложением запретить российским спортсменам въезжать в Шенгенскую зону. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявляла, что намерена инициировать запрет на въезд для россиян в Финляндии. По ее словам, ограничения могут вступить в силу с 2027 года. В 2027 году в Финляндии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета.