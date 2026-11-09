Yle: Финляндия утвердит 12 ноября визовые ограничения для спортсменов из РФ

Правительство Финляндии хочет ввести ограничения, чтобы российские спортсмены не смогли получить краткосрочные рабочие визы, утверждает Yle. При этом уже выданные визы не будут отозваны или аннулированы задним числом. Действующие документы на въезд есть, например, у спортсменов из России, которые приедут на матчи Национальной хоккейной лиги. Они пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки.