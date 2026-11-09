Юникредит-банк замедлил сокращение

UniCredit последовательно сокращает присутствие на российском рынке с 2022 года. Согласно отчетности группы, по итогам девяти месяцев 2026 года кредитный портфель Юникредит-банка составил €0,46 млрд, за год сократившись на 40%. Портфель депозитов в отчетном периоде составил €2,27 млрд, на 29% ниже прошлогоднего показателя. Численность сотрудников к настоящему времени — менее 1,3 тыс. человек, за год она сократилась почти на 40%. «Сокращение кредитного и депозитного портфелей, а также клиентской базы — это стандартная практика при выходе иностранных банков с российского рынка»,— констатирует руководитель проектов Advance Capital Кирилл Венгеров. По его словам, UniCredit проводил такую политику в том числе под давлением ЕЦБ, который неоднократно требовал ускорить сокращение российского бизнеса. Причем, по данным российского банка, полноформатное обслуживание клиентов сохранилось только в головном офисе в Москве. Еще 13 региональных филиалов указаны на официальном сайте как работающие исключительно через дистанционные каналы: банковские операции клиенты проводят удаленно, а в помещениях филиалов сохраняется только прием и выдача корреспонденции.