Юникредит-банк замедлил сокращение
Группа UniCredit увеличила прибыль от бизнеса в РФ до €170 млн
Российский бизнес UniCredit в третьем квартале нарастил чистую прибыль почти в полтора раза, увеличив долю в прибыли группы до 5%. Итальянская группа в целом добилась рекордных финансовых результатов, а ее российское подразделение замедлило сокращение средств клиентов и штата. Эксперты не исключают, что такое замедление сворачивания бизнеса может быть связано с подготовкой его разделения.
Итальянская банковская группа UniCredit увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 12%, почти до €3,26 млрд, следует из отчетности, опубликованной 9 ноября. Гендиректор UniCredit Андреа Орчел назвал квартальные результаты лучшими за всю историю группы. При этом заметная доля в этом достижении принадлежала российскому Юникредит-банку, который увеличил чистую прибыль почти в полтора раза, до €170 млн. Господин Орчел вместе с публикацией результатов третьего квартала не упоминал российский бизнес. Однако ранее, в мае этого года, глава UniCredit говорил, что вклад российского бизнеса в чистую прибыль группы в 2026 году сократится примерно вдвое, до около €800 млн в 2025 году, а к 2028 году уменьшится примерно до €100 млн (цитата по Reuters).
Юникредит-банк до сих пор остается одним из крупнейших банков с иностранным участием, работающим на российском рынке. По данным «Интерфакса», согласно отчетности по РСБУ, по итогам третьего квартала 2026 года его активы оценивались в 675,5 млрд руб. Выше активы были только у Райффайзенбанка (2,12 трлн руб.) и ОТП-банка (почти 994 млрд руб.). Капитал банка оценивался в 379 млрд руб.
UniCredit последовательно сокращает присутствие на российском рынке с 2022 года. Согласно отчетности группы, по итогам девяти месяцев 2026 года кредитный портфель Юникредит-банка составил €0,46 млрд, за год сократившись на 40%. Портфель депозитов в отчетном периоде составил €2,27 млрд, на 29% ниже прошлогоднего показателя. Численность сотрудников к настоящему времени — менее 1,3 тыс. человек, за год она сократилась почти на 40%. «Сокращение кредитного и депозитного портфелей, а также клиентской базы — это стандартная практика при выходе иностранных банков с российского рынка»,— констатирует руководитель проектов Advance Capital Кирилл Венгеров. По его словам, UniCredit проводил такую политику в том числе под давлением ЕЦБ, который неоднократно требовал ускорить сокращение российского бизнеса. Причем, по данным российского банка, полноформатное обслуживание клиентов сохранилось только в головном офисе в Москве. Еще 13 региональных филиалов указаны на официальном сайте как работающие исключительно через дистанционные каналы: банковские операции клиенты проводят удаленно, а в помещениях филиалов сохраняется только прием и выдача корреспонденции.
Впрочем, в третьем квартале этого года российский бизнес замедлил сокращение средств клиентов и штата сотрудников. Кирилл Венгеров связывает замедление с вероятной подготовкой сделки по продаже части бизнеса инвестору из ОАЭ.
Предполагается, что российский Юникредит-банк будет разделен на два банка, одним из которых продолжит владеть UniCredit, а второй будет продан инвестору. Реорганизация российского банка и сделки с его акциями получили разрешение президента РФ в октябре. «В этой связи дальнейшее агрессивное сокращение операций могло бы снизить инвестиционную привлекательность актива и противоречить интересам покупателя»,— считает эксперт.
Разделение российского бизнеса может позволить группе снизить дисконт при продаже и облегчить получение вырученных средств. Руководитель направления по работе с финансовыми институтами консалтинговой компании Б1 Геннадий Шинин не исключает, что «сокращение темпов сворачивания бизнеса может быть в том числе обусловлено согласованием с европейским регулятором реорганизационных планов группы». Однако он отмечает, что для точного ответа на этот вопрос «надо более детально понимать структуру и срочность активов и обязательств банка». В Юникредит-банке на запрос “Ъ” не ответили.