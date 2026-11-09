На пост мэра Уфы претендуют четверо

Заявки на участие в конкурсе подавали 12 человек. Помимо прошедших собеседование на должность главы администрации Уфы претендовали директор благотворительного фонда «Богатырь» Анастасия Балтер, депутат Акбердинского сельсовета Ильдус Мулюков, заместитель директора охранной компании «Волкодав-2» Юрий Васильев, директор уфимского «Горзеленхоза» Ильдар Ардаширов, индивидуальный предприниматель Александр Рогов, сотрудник ООО «РН-проектирование добыча» Ренат Гафиятов, владелец ООО «Магазин горячих туров» Латифа Малика и безработный Сергей Долгинцев. Они не прошли конкурсный отсев из-за нехватки документов, несоответствия требованиям устава города и регионального закона о местном управлении, а также федерального законодательства о муниципальной службе.