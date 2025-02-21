Трамп: Зеленский «не так важен» на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта необязательно. По словам американского лидера, у господина Зеленского «нет карт в рукаве», а в прошлом он показал себя «плохим переговорщиком».

«Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден.— ''Ъ''). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что его присутствие важно на этих встречах»,— сказал Дональд Трамп в эфире радиостанции Fox News.

19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, поскольку он не стал проводить выборы главы государства, и призвал его «поторопиться», иначе у него не останется страны. Президент США также раскритиковал господина Зеленского за растрату многомиллиардной американской помощи.

На переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде 18 февраля среди прочего было решено сформировать переговорные группы для решения конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отсутствие Киева все, о чем Вашингтон и Москва могут договориться, касается лишь их двусторонних отношений, но не завершения боевых действий.

О том, как Трамп критикует Зеленского,— в материале «Ъ» «Кризис на личности».

Лусине Баласян