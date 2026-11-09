Глава Минстроя допустил корректировку ипотечных программ в 2027 году
В России в 2027 году могут скорректировать ипотечные программы с учетом показателей текущего периода. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
«Программа, которая была запланирована на этот год, — она в целом стабильна, похожа на то, что происходило в 2025 году, — сказал господин Файзуллин. — Конечно, когда льготные программы уменьшаются, в этом случае снижаются и продажи. Поэтому здесь, наверное, эта процедура скорректируется уже в рамках 2027 года». Министр отметил, что сейчас в России наблюдается снижение продаж и строящегося, и уже построенного жилья.
23 октября после заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. По ее словам, такое решение поможет сделать ипотеку более доступной для всех, а ставки — более умеренными. 6 ноября Банк России сообщил о планах ограничить ипотечные схемы, предусматривающие низкие ежемесячные платежи в первые один-пять лет льготного периода с последующим резким повышением. Такие ограничения планируется представить в первом квартале 2027 года.