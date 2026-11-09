Глава Минстроя допустил корректировку ипотечных программ в 2027 году

«Программа, которая была запланирована на этот год, — она в целом стабильна, похожа на то, что происходило в 2025 году, — сказал господин Файзуллин. — Конечно, когда льготные программы уменьшаются, в этом случае снижаются и продажи. Поэтому здесь, наверное, эта процедура скорректируется уже в рамках 2027 года». Министр отметил, что сейчас в России наблюдается снижение продаж и строящегося, и уже построенного жилья.