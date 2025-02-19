Путин о переговорах в Эр-Рияде, Трампе и ситуации в Курской области. Главное

Сегодня, 19 февраля, президент России Владимир Путин посетил завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Там он ответил на вопросы журналистов, в том числе о состоявшейся накануне российско-американской встрече в Саудовской Аравии, об украинском урегулировании и недавней атаке ВСУ на КТК. Главные заявления — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Итоги переговоров я оцениваю высоко, результат есть.

Участники с американской стороны — совсем другие люди, они были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом.

Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит.

Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, это избыточное требование.

Работа продолжается, и перспективы есть хорошие.

В ближайшие пару дней планирую позвонить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и поблагодарить его за организацию российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

О встрече с Дональдом Трампом

С удовольствием встречусь с Дональдом, давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но все-таки в предыдущие годы, за четыре года, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения.

Нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить, но у нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел ее провести. Но, повторяю, нужно ее подготовить.

О российско-украинском конфликте

Когда Трамп был кандидатом в президенты США, он говорил о достаточно коротких сроках по урегулированию, скажем, украинского кризиса, но после того, как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода.

Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает.

США продолжают работать с европейскими странами, решая вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

Об атаке на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно.

Атаки подобного рода невозможны без космической разведки, а высокоточные данные этой космической разведки по объектам поражения, в отношении объектов поражения, Украина получает только от своих западных союзников.

Зачем им это нужно? Непонятно, потому что это ведет к стабильно высоким ценам энергоносителей на мировых рынках, в чем потребители энергоресурсов, такие как европейские компании, конечно, не заинтересованы.

К сожалению, невозможно быстро восстановить объект в связи с тем, что в основном там присутствует западное оборудование. И западное оборудование и пострадало.

На объекте не было и до сих пор нет средств ПВО, российских средств противовоздушной обороны. Это же, строго говоря, не российский объект, это объект международной энергетической инфраструктуры.

О ситуации в Курской области