Путин: атака на КТК может спровоцировать высокие мировые цены на энергоносители
Президент России Владимир Путин оценил последствия атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума со стороны ВСУ. Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге российский лидер заявил, что она может спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников 17 февраля. В «Транснефти» сообщили о серьезных повреждениях станции, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.
Как сообщал «Ъ», за время ремонта насосной станции рынок может недополучить до 3 млн тонн нефти. По мнению экспертов, это станет драйвером для дальнейшего роста цен, которые уже начали повышаться.
Подробнее — в материале «Ъ» «Станция КТК подкачала цены».