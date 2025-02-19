Путин высоко оценил итог переговоров с США в Эр-Рияде

Президент Владимир Путин сообщил, что ему доложили итоги переговоров делегаций России и США, он положительно оценил результаты встречи. Россия, по его словам, сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку. Целью переговоров, подчеркнул президент, было повышение доверия, без которого нельзя урегулировать конфликт на Украине.

«Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть»,— сказал президент журналистам. По словам Владимира Путина, на переговорах с американской стороны были «совсем другие люди»: без предвзятости и осуждений, открытые к совместной работе. Он добавил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но требуется подготовка, чтобы обсудить самые важные вопросы.

«Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства»,— заявил Владимир Путин.

Среди других обсуждаемых на переговорах вопросов, которые упомянул президент,— экономика, совместная работа на мировых энергетических рынках, космос. «У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений»,— напомнил господин Путин.

Об итогах переговоров в Эр-Рияде — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян