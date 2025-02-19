Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения. Так он ответил на вопрос журналистов о ситуации в зоне военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По всей линии соприкосновения наши войска наступают»,— сказал Владимир Путин во время посещения завoда по прoизводству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Также президент сообщил, что 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты ВС РФ пересекла государственную границу в Курской области. Военные вышли на украинскую территорию. До этого тульские десантники взяли под контроль дорогу Суджа—Рыльск, когда освобождали село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщало Минобороны.

Сегодня также Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Он сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Владимир Путин добавил, что не станет говорить о сроках мирного урегулирования, а также уточнил, что у Украины нет оснований для «истерики» из-за того, что представители Киева не присутствовали на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде.