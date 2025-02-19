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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения. Так он ответил на вопрос журналистов о ситуации в зоне военных действий на Украине.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По всей линии соприкосновения наши войска наступают»,— сказал Владимир Путин во время посещения завoда по прoизводству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Путин о переговорах в Эр-Рияде, Трампе и ситуации в Курской области. Главное

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Также президент сообщил, что 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты ВС РФ пересекла государственную границу в Курской области. Военные вышли на украинскую территорию. До этого тульские десантники взяли под контроль дорогу Суджа—Рыльск, когда освобождали село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщало Минобороны.

Сегодня также Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Он сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Владимир Путин добавил, что не станет говорить о сроках мирного урегулирования, а также уточнил, что у Украины нет оснований для «истерики» из-за того, что представители Киева не присутствовали на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде.

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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