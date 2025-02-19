Владимир Путин допустил связь атаки ВСУ на КТК с новыми санкциями ЕС

Президент РФ Владимир Путин допустил, что атака ВСУ на КТК имеет связь с новыми санкциями ЕС в отношении России. Глава государства также отметил, что подобные нападения невозможны без космической разведки, данные которой Украина получает от западных стран, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

Также президент отметил, что на КТК не было российских средств ПВО, потому что это международный объект. Владимир Путин заявил, что атака на НПС «Кропоткинская» способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

«Ъ-Кубань» писал, что МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной атаку на НПС «Кропоткинская». Ранее в «Транснефти» сообщили о серьезных повреждениях станции, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%. Ремонт НПС может занять до двух месяцев.

Вячеслав Рыжков