Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у Украины нет оснований для «истерики» из-за ее отсутствия на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде, поскольку Киев никто не исключает из переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакт с Россией европейцы, а украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом заявила»,— сказал Владимир Путин журналистам. По его словам, во время телефонного разговора Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс будет проходить при участии России и Украины.

Владимир Путин рассказал, что уже говорил Дональду Трампу о невозможности решить российско-украинский конфликт в короткие сроки, а американский президент «изменил свою позицию» по этому вопросу, получив больше информации. «Сказал да, потребуется полгода. Сейчас не будем говорить о сроках. Но это естественно, здесь ничего особенного нет. Он начал получать информацию, поэтому нужно какое-то время»,— пояснил господин Путин.

На переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде 18 февраля среди прочего было решено сформировать переговорные группы для решения конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отсутствие Киева все, о чем Вашингтон и Москва могут договориться, касается лишь их двусторонних отношений, но не завершения боевых действий. Участвовавший в переговорах советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что с союзниками США проводятся консультации по украинскому вопросу, «никто не остается в стороне».

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян