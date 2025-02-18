Новак назвал атаку по НПС на Кубани ответом Украины на переговоры в Эр-Рияде

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о последствиях атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он сказал, что атака могла быть ответом Украины на переговоры России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По оценке экспертов, атака украинских беспилотников — это так называемый ответ на обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции. И, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно переговоров, которые были запланированы»,— сказал Александр Новак Владимиру Путину на совещании с правительством (цитата по сайту Кремля).

Как добавил вице-премьер, после атаки на НПС объем прокачки нефти снизился на 30–40%. Для восстановления станции «потребуется достаточно длительный период», так как там установлено иностранное оборудование. Газотурбинную установку, например, произвела немецкая компания Siemens.

НПС «Кропоткинская» находится в Краснодарском крае. Вчера КТК сообщил, что станция подверглась атаке беспилотников, в результате чего была выведена из эксплуатации. «Транснефть» уточняла, что НПС получила серьезные повреждения — была разрушена крыша и повреждена газотурбинная установка. На ремонт отводится полтора-два месяца. Снижение прокачки нефти в Казахстан прогнозируется на 30%. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Они обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине.

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