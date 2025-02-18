СКР возбудил дело после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию КТК
Главное следственное управление СКР решило возбудить уголовное дело после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Фигурантами дела СКР назвал украинских военнослужащих, которые «совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры», следует из пресс-релиза компании.
НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России. Атака на нее была осуществлена вчера, 17 февраля. Следствие квалифицировало произошедшее по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц и повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
По данным КТК, объект был атакован семью дронами, никто не пострадал. Место ЧП посетило руководство КТК во главе с гендиректором консорциума Николаем Горбанем. В «Транснефти» рассказали, что НПС получила серьезные повреждения — была разрушена крыша и повреждена газотурбинная установка. На ремонт отводится полтора-два месяца, из-за этого прогнозируется снижение объемов прокачки нефти из Казахстана почти на 30%. Генштаб Украины сегодня, 18 февраля, подтвердил атаку на НПС «Кропоткинская».
Куда идет нефть через НПС «Кропоткинская»
По этому маршруту нефть с западных месторождений Казахстана и российского шельфа Каспийского моря доставляется до терминала в Новороссийске, откуда экспортируется по Черному морю. Мощность российского участка КТК — до 83 млн тонн нефти в год, казахстанского — около 72,5 млн тонн. Основные получатели нефти по этому маршруту — Италия, Франция, США, Испания. Акционерами КТК являются Россия (24% через «Транснефть»), Казахстан (20,75% через «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC), 15% — у Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, 12,5% — LUKOIL International GmbH, по 7,5% — у Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, по 2% — BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V., еще 1,75% — у Oryx Caspian Pipeline LLC.