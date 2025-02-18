Прокачка нефти из Казахстана может упасть на 30% после атаки украинского дрона
«Транснефть», один из акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), рассказала о последствиях атаки на нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае. По данным компании, НПС получила серьезные повреждения, на устранение которых уйдет полтора-два месяца. Это может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)
Фото: @caspian_pipeline
Согласно пресс-релизу «Транснефти», в результате атаки у НПС «Кропоткинская» разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). Также были поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ. Из-за этого НПС экстренно выведена из эксплуатации. Сейчас транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз—Новороссийск осуществляется в обход поврежденной станции.
НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она подверглась атаке вчера, 17 февраля. По данным КТК, объект был атакован семью БПЛА, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, обошлось без пострадавших. На фоне ЧП росла стоимость нефти марки Brent. НПС посетило руководство КТК во главе с гендиректором консорциума Николаем Горбанем. В КТК уточнили, что отгрузка сырья на экспорт на Морском терминале ведется штатно.
Куда идет нефть через НПС «Кропоткинская»
По этому маршруту нефть с западных месторождений Казахстана и российского шельфа Каспийского моря доставляется до терминала в Новороссийске, откуда экспортируется по Черному морю. Мощность российского участка КТК — до 83 млн тонн нефти в год, казахстанского — около 72,5 млн тонн. Основные получатели нефти по этому маршруту — Италия, Франция, США, Испания. Акционерами КТК являются Россия (24% через «Транснефть»), Казахстан (20,75% через «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC), 15% — у Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, 12,5% — LUKOIL International GmbH, по 7,5% — у Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, по 2% — BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V., еще 1,75% — у Oryx Caspian Pipeline LLC.