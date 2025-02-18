Прокачка нефти из Казахстана может упасть на 30% после атаки украинского дрона

«Транснефть», один из акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), рассказала о последствиях атаки на нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае. По данным компании, НПС получила серьезные повреждения, на устранение которых уйдет полтора-два месяца. Это может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

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Фото: @caspian_pipeline Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

Фото: @caspian_pipeline

Согласно пресс-релизу «Транснефти», в результате атаки у НПС «Кропоткинская» разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). Также были поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ. Из-за этого НПС экстренно выведена из эксплуатации. Сейчас транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз—Новороссийск осуществляется в обход поврежденной станции.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она подверглась атаке вчера, 17 февраля. По данным КТК, объект был атакован семью БПЛА, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, обошлось без пострадавших. На фоне ЧП росла стоимость нефти марки Brent. НПС посетило руководство КТК во главе с гендиректором консорциума Николаем Горбанем. В КТК уточнили, что отгрузка сырья на экспорт на Морском терминале ведется штатно.