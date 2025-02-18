«Трамп очень хочет работать с Россией»

Реакция мировых медиа на переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде начала поступать едва ли не сразу после их окончания. Кто-то обратил внимание на скорость, с которой они были организованы. Кто-то подчеркивает, что сам факт их проведения идет вразрез с прежней политикой США. Кто-то называет их попыткой США обеспечить невмешательство России в американский конфликт с Китаем, кто-то, наоборот, уверен, что Трамп задумал разделить мир с Китаем и Россией на троих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц (слева направо) на переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц (слева направо) на переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

США и Россия согласились «заложить основу» для прекращения войны на Украине

Еще две недели назад такая картина была просто немыслимой: российский и американский флаги развевались рядом перед роскошным дворцом, в котором проходила встреча. Переговоры обозначили необычайный сдвиг, случившийся за несколько дней после того, как Трамп позвонил Путину на прошлой неделе в своем желании завершить войну — без консультаций с Украиной или собственными европейскими союзниками.

Большая Игра Путина и Трампа в Рияде

Встреча в Эр-Рияде — успех Кремля в его стратегической цели по разрушению американо-европейского альянса… Переговоры… как и устроенный американцами концерт из лести… продолжающийся неделю, имеют и цель, выходящую далеко за пределы судьбы… Украины… Это должно, как предполагает Вашингтон, ослабить связи… Москвы и Пекина. В конце концов это может стать гарантией нейтралитета России на случай американо-китайской конфронтации.

США и Россия стремятся к партнерству в головокружительном развороте их отношений

Переговоры показали, что господин Трамп очень хочет работать с Россией, чтобы покончить с войной — подход, который, скорее всего, удовлетворит многие требования господина Путина,— и что он готов не обращать внимания на опасения американских союзников в Европе… А Россия, похоже, использовала переговоры во вторник, чтобы скормить Трампу мысль о потенциальной выгоде и доходах от природных ресурсов, утверждая, что американские нефтяные компании и другие cмогут получить сотни миллиардов долларов, снова начав вести бизнес в России.

Если новая Ялта исключает Брюссель, то мы должны защищаться одни

На место подозрений о том, что Трамп стремится к сближению с Москвой, отворачиваясь от Европы и фактически отбрасывая приоритеты традиционного трансатлантического альянса, приходит практически уверенность в этом. Трамп хочет в корне изменить ситуацию и поделить мир с Россией и Китаем… Если смотреть на это с такой точки зрения, Европа либо присоединится к Трампу, либо станет не более чем препятствием, второстепенным полем для раздела: вот почему ее нет на переговорах.

Вот о чем идет речь на переговорах между США и Россией

Тон, взятый представителями России по прибытии в Эр-Рияд, был примирительным, почти дружеским... Вероятно, это именно то, что хочет слышать Трамп. Несмотря на хаотичные, часто противоречивые сигналы, которые посылает его правительство в последние дни, на вопрос, чего на переговорах с Россией хочет достичь сам Трамп, ответить легко: наилучшего для себя и своей страны. Именно в таком порядке.

О том, как проходили переговоры в Эр-Рияде, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Подготовили: Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов