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Коммерсантъ FM
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«Трамп очень хочет работать с Россией»

Мировые СМИ о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Реакция мировых медиа на переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде начала поступать едва ли не сразу после их окончания. Кто-то обратил внимание на скорость, с которой они были организованы. Кто-то подчеркивает, что сам факт их проведения идет вразрез с прежней политикой США. Кто-то называет их попыткой США обеспечить невмешательство России в американский конфликт с Китаем, кто-то, наоборот, уверен, что Трамп задумал разделить мир с Китаем и Россией на троих.

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц (слева направо) на переговорах в Эр-Рияде

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц (слева направо) на переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц (слева направо) на переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Financial Times (Лондон, Великобритания)

США и Россия согласились «заложить основу» для прекращения войны на Украине

Еще две недели назад такая картина была просто немыслимой: российский и американский флаги развевались рядом перед роскошным дворцом, в котором проходила встреча. Переговоры обозначили необычайный сдвиг, случившийся за несколько дней после того, как Трамп позвонил Путину на прошлой неделе в своем желании завершить войну — без консультаций с Украиной или собственными европейскими союзниками.

Interia (Краков, Польша)

Большая Игра Путина и Трампа в Рияде

Встреча в Эр-Рияде — успех Кремля в его стратегической цели по разрушению американо-европейского альянса… Переговоры… как и устроенный американцами концерт из лести… продолжающийся неделю, имеют и цель, выходящую далеко за пределы судьбы… Украины… Это должно, как предполагает Вашингтон, ослабить связи… Москвы и Пекина. В конце концов это может стать гарантией нейтралитета России на случай американо-китайской конфронтации.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

США и Россия стремятся к партнерству в головокружительном развороте их отношений

Переговоры показали, что господин Трамп очень хочет работать с Россией, чтобы покончить с войной — подход, который, скорее всего, удовлетворит многие требования господина Путина,— и что он готов не обращать внимания на опасения американских союзников в Европе… А Россия, похоже, использовала переговоры во вторник, чтобы скормить Трампу мысль о потенциальной выгоде и доходах от природных ресурсов, утверждая, что американские нефтяные компании и другие cмогут получить сотни миллиардов долларов, снова начав вести бизнес в России.

Il Giornale (Милан, Италия)

Если новая Ялта исключает Брюссель, то мы должны защищаться одни

На место подозрений о том, что Трамп стремится к сближению с Москвой, отворачиваясь от Европы и фактически отбрасывая приоритеты традиционного трансатлантического альянса, приходит практически уверенность в этом. Трамп хочет в корне изменить ситуацию и поделить мир с Россией и Китаем… Если смотреть на это с такой точки зрения, Европа либо присоединится к Трампу, либо станет не более чем препятствием, второстепенным полем для раздела: вот почему ее нет на переговорах.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Вот о чем идет речь на переговорах между США и Россией

Тон, взятый представителями России по прибытии в Эр-Рияд, был примирительным, почти дружеским... Вероятно, это именно то, что хочет слышать Трамп. Несмотря на хаотичные, часто противоречивые сигналы, которые посылает его правительство в последние дни, на вопрос, чего на переговорах с Россией хочет достичь сам Трамп, ответить легко: наилучшего для себя и своей страны. Именно в таком порядке.

О том, как проходили переговоры в Эр-Рияде, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Подготовили: Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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