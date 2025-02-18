О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде. Главное
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись первые после начала СВО переговоры между Россией и США. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, с американской — спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Встреча продлилась в общей сложности 4,5 часа. О чем удалось договориться участникам встречи — в материале «Ъ».
Сергей Лавров (в центре) и Юрий Ушаков (в центре слева) перед началом переговоров
Фото: МИД России
- Сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать работу по скорейшему урегулированию украинского конфликта.
- Восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.
- Совместно работать над тем, чтобы встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в будущем.
- Создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях стран.
- Продолжать процесс переговоров «в продуктивном ключе».
О том, как развиваются события, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».
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Встреча в Эр-Рияде
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