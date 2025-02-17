Крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК выведена из строя после атаки БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотника. Станция выведена из эксплуатации, из-за чего прокачка нефти по системе КТК снизилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КТК Фото: КТК

По данным компании, объект был атакован семью беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Утверждается, что атака «была произведена с временным интервалом». Никто не пострадал, работники консорциума также предотвратили разлив нефти.

Сейчас транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз—Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки в обход НПС. Для оценки ущерба на место выехала группа руководства во главе с гендиректором КТК Николаем Горбанем.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. В компании уточнили, что все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены об атаке на объект.

По данным Минобороны, в течение ночи 17 февраля уничтожено 90 БПЛА над шестью российскими регионами, из них 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки пострадала женщина.