Армия России взяла Ямполовку в ДНР

Минобороны сообщило, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Ямполовка в Донецкой народной республике. Село было взято подразделениями группировки войск «Запад». Ямполовка расположена на краснолиманском направлении на севере ДНР.

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15 февраля военное ведомство отчиталось о взятии села Березовка в Константиновском районе. Село находится восточнее города Покровска, за который продолжаются бои.

С декабря 2024 года Минобороны почти ежедневно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов в ДНР. С 9 февраля российские войска взяли в республике село Орехово-Василевка, населенные пункты Ясеновое, Водяное Второе, Дачное и Зеленое Поле.