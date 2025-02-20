Weekend №4–2025

Новые имена в российском театре и главные выходцы из «Кабинета доктора Калигари», художник Александр Лабас в поисках человека среди машин и фильм о людях «Бруталист», который зовет в Чебоксары, музыкальная анатомия Курта Кобейна и художественная неуместность высокой моды в Лувре, а также книжные, сериальные, кино- и выставочные премьеры и многое другое, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Сцены роста

6 молодых режиссеров с ярким авторским почерком

За последние три года театральный пейзаж в России сильно изменился: уехали многие режиссеры, драматурги, актеры и художники, определявшие лицо современной сцены в последние два десятилетия. Но в то же время появились новые имена и фигуры, за которыми интересно следить: они делают сегодня свой, ни на кого не похожий театр. В ближайшее время у каждого из них премьера.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жизнебетонные блоки

«Оскар» как причина съездить в Чебоксары

Фильм «Бруталист» готовится получить очередные награды. В основе его успеха, конечно, великолепная режиссура, сценарий, актерская игра... А еще — созвучная времени идея об обретении своей безопасной крепости, убедительно воплощенная архитектурой 1950–1980-х. Увидеть достойные внимания ее образцы можно менее чем в двух авиачасах от Москвы.

Фото: Andrew Lauren Productions

Покажи фанатам диски

Музыкальная анатомия Курта Кобейна

20 февраля 1967 года родился музыкант, певец и сонграйтер Курт Дональд Кобейн. Его Nirvana – целое явление, отголоски которого и сегодня слышны повсюду. Миллионы проданных дисков, включение в Зал Славы Рок-н-Ролла, Grammy за особый вклад в музыкальную культуру - лишь малая толика заслуг легендарного трио из Абердина. А еще Кобейн был большим меломаном. И умел не только давать, но и брать.

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

Рога и гобелены

В Париже открылась выставка «Кутюр в Лувре: предметы искусства, предметы моды»

Первой в своей истории подобной экспозицией, по-французски она называется «Louvre Couture. Objets d’art, objets de mode», музей явно намеревался зайти на поле, где уже находится Музей Метрополитен с его ежегодным балом Института костюма и большой вставкой моды. Получилось ли у него это — и что вообще вышло из такой амбициозной затеи? В ответах на эти вопросы становится лучше понятна природа моды. И четче вырисовываются перспективы ее уверенного вторжения в пространство больших художественных музеев, которое сейчас происходит.

Фото: Musee du Louvre / Nicolas Bousser

Полеты в душе и наяву

Как живописец Александр Лабас искал человека среди машин

К 125-летию со дня рождения художника-визионера Музей «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре подготовил большую ретроспективу его творчества. Выставка «Невесомость» показывает, каким он представлял человека будущего и что из его прогнозов сбылось.

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Кассандра жжет

«Мисс Остeн» — юбилейная премьера на BBC One

Новый мини-сериал задается вопросом, зачем большую часть писем гениальной Джейн Остeн сожгла ее сестра Кассандра,— и дает на него слишком сентиментальный и почти неоригинальный ответ.

Фото: BBC

Страшно влиятельный доктор

Из чего 105 лет назад появился первый хоррор и как культура продолжает жить в его мире

26 февраля 1920 года в Берлине состоялась премьера «Кабинета доктора Калигари» — фильма о психиатре, подчинившем себе волю другого человека и убивавшем его руками невинных людей. Для современников это был разговор о недавней войне и манифест экспрессионизма. Для Голливуда стал предметом зависти и заложил основы нуара. Для послевоенного общества — это страшное сбывшееся предсказание событий середины XX века. А для современной культуры — первый хоррор, первая андерграундная лента, первый фильм о человеке с измененным сознанием и неиссякаемый источник цитат и вдохновения.

Фото: Diomedia

«Эта книга не только и не столько о еде, сколько о поведении людей, готовящих еду и ее поглощающих»

Интервью с переводчиком Верой Мильчиной

Недавно «Ъ-Weekend» опубликовал фрагменты из «Альманаха Гурманов» Александра Гримо де Ла Реньера, перевыпущенного издательством «Новое литературное обозрение». В продолжение темы разговор о непереводимой игре слов, нравов и блюд — с переводчиком книги, ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС Верой Мильчиной.

Фото: Алексей Филиппов / ИТАР-ТАСС

Самое актуальное на неделю с 20 февраля

Выставки, театральные и кинопремьеры, а также музыкальные и книжные новинки

Под занавес месяца на сценах столицы весьма кинематографично: «Болеро» Мориса Равеля разложат на короткометражки, а «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда превратят в психологический триллер. Среди новых книг, кстати, тоже не без хоррора. А в музеях и галереях Москвы и Санкт-Петербурга сейчас виден особый размах. Если ретроспектива, то большая. Не просто изобразительное искусство, но синтез многих его видов. А уж если только картины, то вместе с предметами, изображенными на них. Музыкальные релизы сходятся на умной ноте, а индийские, американские и российские режиссеры вдруг тоже обнаруживают общность. Главные новинки конца февраля — тихие и умные

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Без трудностей перевода

Поводы, ради которых выходные стоит увеличить до отпуска — и спланировать все заранее

Мировой тур Билли Айлиш, чисто французское искусство и верные традициям британские скачки — поездка по Европе этой весной вполне может стать путешествием во времени.