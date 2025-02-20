Самое актуальное на неделю с 20 февраля

Академия художеств, Санкт-Петербург

до 30 марта

Сегодня познакомиться с Ильей Репиным ближе, чем на этой выставке, вряд ли возможно. Кроме собрания его картин из ведущих российских музеев, в Академию художеств привезли предметы мебели и быта, декоративно-прикладное искусство, костюмы и оружие, которые живописец использовал как референсы для своих произведений. Репин всегда консультировался с историками и этнографами: искал настоящие артефакты изображаемых эпох и культур. На выставке есть одежда и сабли запорожцев, которые рядом пишут письмо турецкому султану, мавританский стул с полотна «Негритянка» и сафьяновые сапоги с ног картинного сына Ивана Грозного. Вещи, которые стали деталями узнаваемых шедевров и теперь позволяют взглянуть на них по-новому, прибыли в основном из закрывшегося на ремонт Музея-усадьбы художника «Пенаты».

Возможность увидеть эту творческую кухню — своеобразный подарок зрителям к 180-летию со дня рождения Ильи Репина, которое отметили в 2024 году. Но детали здесь — еще и подробности личной жизни художника: фотографии, письма, мемориальные вещи членов его семьи, друзей и знакомых. Все то, что делает образ в истории по-настоящему живым.