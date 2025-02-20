Самое актуальное на неделю с 20 февраля
Выставки, театральные и кинопремьеры, а также музыкальные и книжные новинки
Под занавес месяца на сценах столицы весьма кинематографично: «Болеро» Мориса Равеля разложат на короткометражки, а «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда превратят в психологический триллер. Среди новых книг, кстати, тоже не без хоррора. А в музеях и галереях Москвы и Санкт-Петербурга сейчас виден особый размах. Если ретроспектива, то большая. Не просто изобразительное искусство, но синтез многих его видов. А уж если только картины, то вместе с предметами, изображенными на них. Музыкальные релизы сходятся на умной ноте, а индийские, американские и российские режиссеры вдруг тоже обнаруживают общность. Главные новинки конца февраля — тихие и умные мелодрамы о поисках истины и проблемах с доверием.
Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро
Центр «Зотов», Москва
До 25 мая
Историю любви яркого авангардного союза начала XX века рассказывает центр «Зотов». Он — Михаил Матюшин — живописец, композитор, режиссер, последователь Малевича и автор футуристической оперы «Победа над Солнцем». Она — Елена Гуро — художница и поэтесса. Вместе они экспериментировали с синтезом искусств, стояли у истоков органической ветви авангарда, воспевающей гармонию человека и природы, искусства и науки. На выставке — плоды их творчества: картины, скульптура, эскизы декораций, и свидетельства их любви: фотографии, фрагменты переписки и другие милые мелочи — всего более 150 экспонатов. Восстановленные по рукописям музыкальные сочинения Матюшина перекликаются со стихами Гуро в авторском исполнении художницы Вари Павловой (Lisokot). На память о выставке любой желающий может создать уникальную открытку по творческому методу главных героев.
Виктор Попков
Третьяковская галерея на Кадашевской набережной, Москва
До 11 мая
Большая ретроспектива мастера «сурового стиля», без которого понимание отечественного искусства второй половины ХХ века будет неполным. «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» — в попытке национальной самоидентификации вместе со своими современниками Попков откровенно рассуждает о жизни, любви, труде и войне. Кто-то разглядит в его работах отсылки к народной миниатюре или голландскому групповому портрету, а кто-то — метафору времени и памяти. «Художником русской души и большой русской совести» называл Виктора Попкова еще один классик «сурового стиля» — Гелий Коржев. На выставке в Третьяковке собрано более 200 произведений мастера: монументальная живопись и эскизы, графика и линогравюра — о красоте жизни без прикрас.
Репин. Детали
Академия художеств, Санкт-Петербург
до 30 марта
Сегодня познакомиться с Ильей Репиным ближе, чем на этой выставке, вряд ли возможно. Кроме собрания его картин из ведущих российских музеев, в Академию художеств привезли предметы мебели и быта, декоративно-прикладное искусство, костюмы и оружие, которые живописец использовал как референсы для своих произведений. Репин всегда консультировался с историками и этнографами: искал настоящие артефакты изображаемых эпох и культур. На выставке есть одежда и сабли запорожцев, которые рядом пишут письмо турецкому султану, мавританский стул с полотна «Негритянка» и сафьяновые сапоги с ног картинного сына Ивана Грозного. Вещи, которые стали деталями узнаваемых шедевров и теперь позволяют взглянуть на них по-новому, прибыли в основном из закрывшегося на ремонт Музея-усадьбы художника «Пенаты».
Возможность увидеть эту творческую кухню — своеобразный подарок зрителям к 180-летию со дня рождения Ильи Репина, которое отметили в 2024 году. Но детали здесь — еще и подробности личной жизни художника: фотографии, письма, мемориальные вещи членов его семьи, друзей и знакомых. Все то, что делает образ в истории по-настоящему живым.
Изображая воздух. Русский импрессионизм
Музей русского импрессионизма, Москва
До 1 июня
Музей русского импрессионизма заходит с козырей и представляет зрителям масштабное исследование этого художественного направления в нашей стране. В России импрессионизм для одних художников был кратковременным модным увлечением, для других стал основным живописным методом. Более 150 произведений рубежа XIX–XX веков от 70 живописцев — и в первую очередь от Константина Коровина, Игоря Грабаря, Петра Кончаловского и Ильи Машкова — знакомят зрителей с ключевыми чертами стиля и особенностями его отечественной версии. Вместо бульваров Парижа — улицы уездных городов, вместо актрис — крестьянки, но впечатление все такое же — прекрасное.
Экспозицию открывают «изображающие воздух» полотна: они выразительнее других показывают игру и значимость света в импрессионизме. Следом — раздел, посвященный работе с цветом, и примеры петербургского «черного импрессионизма». В пленэрной части выставки этюды Исаака Левитана, Леонида Пастернака и Леонарда Туржанского доказывают свое право считаться полноценными произведениями, а дополняют их пейзажи Виктора Борисова-Мусатова, Давида Бурлюка и Николая Тархова. Почувствовать себя студентом Академии художеств на пути к импрессионизму можно в блоке «Мастерская».
Разговор о свете и его восприятии в живописи поддерживает инсталляция «Наглядные пособия» от современной художницы Ирины Кориной. Работы ее прадеда — живописца Алексея Корина — также представлены на выставке. Погрузиться в атмосферу художественного салона XIX века помогает акустическое пространство от театрального салона «Сцена 23», где музыка соединяется со звуками среды.
Исаак Левитан
Ярославский художественный музей
До 30 марта
Острую нехватку красочных русских пейзажей в это время года компенсирует ретроспектива Исаака Левитана в Ярославле. Русский музей ради выставки поделился полотнами художника, охватывающими все этапы его творчества и любимые темы. Пленэрные этюды, созданные по заданию его учителя Алексея Саврасова, сменяют романтические виды итальянского озера Комо и «Ранняя весна», которая сорвала аплодисменты на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Осенние пастели открывают цикл эмоционально заряженных пейзажей, чтобы уступить место философским наблюдениям Левитана, спрятанным на его картинах в сумерках и тишине.
Эхо настоящего
Галерея Serene, Москва
До 5 апреля
Резидент Московского музея современного искусства (ММОМА) художница Евгения Буравлева представляет свой новый проект, посвященный воспоминаниям и застывшим мгновениям жизни. Евгения выбирает немноголюдные локации, пытается добиться свежего детского восприятия действительности, чтобы ухватить нужный момент на камеру и уже потом воспроизвести кадр на картине. В ее пейзажах редко встречаются люди, но почти всегда улавливается едва различимое движение. На выставке можно найти референсы из творчества других художников, которые работали с этим мотивом,— Эндрю Уайетта и Дэвида Хокни, например.
«Ночь нежна»
КЦ «Москвич»
Режиссер Екатерина Половцева
22 февраля
Агентство Леонида Робермана «Арт-партнер» — самый серьезный игрок на рынке антрепризы. Тут выпускали свои премьеры и Дмитрий Крымов, и Антон Федоров. Спектакль Екатерины Половцевой — тоже отнюдь не легкая и развлекательная вещь. Отчасти автобиографический роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о красивой богемной жизни и ее страшной изнанке она превратила в психологический триллер.
История любви двух израненных людей дана в виде серии флешбэков и воспоминаний: в первом акте глазами спивающегося Дика (Максим Виторган), а во втором — со стороны Николь (артистка РАМТа Мария Рыщенкова). Актриса тут мгновенно и виртуозно меняет регистры — от щебечущей юной девушки к пациентке психбольницы и обратно.
«Болеро+»
«Новая опера»
Хореограф Кирилл Радев, дирижер Антон Торбеев
25 февраля
Новый проект «Балета Москва», презентованный недавно на Крещенском фестивале,— танцевальный дивертисмент из сочинений пяти российских хореографов: Максима Севагина, Елизаветы Некрасовой, Даяна Ахмедгалиева, Анны Дельцовой и Кирилла Радева. Все они созданы в разных жанрах: танго, контемпорари, стрит-данс, физический театр и вакинг.
В первом отделении публику ждут четыре «короткометражки» от томных дуэтов в духе 1950-х до хореографической геометрии фракталов. Во втором кульминацией вечера станет новая версия знаменитого «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Кирилла Радева. Сочинение прозвучит в исполнении оркестра «Новой оперы» под руководством дирижера Антона Торбеева.
«Пустые поезда»
РАМТ
Режиссер Алексей Золотовицкий
24 и 25 февраля
У писателя и драматурга Дмитрия Данилова, автора пьесы «Человек из Подольска» и романа «Саша, привет!», есть хобби — путешествовать на электричках. Автор называет это медитативным туризмом: просто едет человек, смотрит в окно, ловит реплики попутчиков. И его оторванность от внешнего мира в этой застывшей «капсуле времени» становится некоторой передышкой и утешением. Из серии постов в соцсетях возник цикл очерков «Пустые поезда», изданный недавно «Редакцией Елены Шубиной».
В РАМТе первыми рискнули перенести это меланхоличное роуд-муви на сцену. Чтобы компенсировать отсутствие явного сюжета, режиссер Алексей Золотовицкий выбрал путь откровенно игрового театра с песнями, танцами, стихами и мемами — как будто Алиса в Стране чудес прыгнула в кроличью нору.
«Чистый лист»
Режиссер Полина Кондратьева
Отчисленная из колледжа 17-летняя бунтарка (Полина Цыганова) устраивается работать к своей бывшей преподавательнице (Елена Лядова) сиделкой ее дочери (Зинаида Ястржембская). Чуткая мелодрама покорила жюри фестиваля «Короче» и взяла там главный приз и награду за актерский дебют.
«Все, что нам кажется светом»
Режиссер Паял Кападиа
История двух медсестер из современного Мумбая: одна тоскует по уехавшему на заработки в Германию мужу, другая тайно встречается с иноверцем. Это первый за 30 лет участник основного конкурса Канна из Индии. И да, без песен, танцев и драк.
«О, Канада»
Режиссер Пол Шредер
Умирающий документалист дает интервью ученикам, дабы раскрыть некоторые подробности своей жизни. Новый фильм автора «Холодного расчета» разделил критиков на два лагеря: одни видят тут размышления о памяти и кино, другие — переусложненную мелодраму.
Doves “Constellations for the Lonely”
Дата релиза: 14 февраля
Порой гравировка «Made in Britain» может превратиться в клеймо, как это вышло с манчестерским трио Doves. Чертовски жаль, ведь группа — явно стадионных масштабов. Не зря именно их хит «Pounding» предварял матчи «Манчестер Сити». Но, увы, парни не выдержали конкуренции с Coldplay и Elbow, оставшись локальными героями, а в 2010-м вовсе ушли в тень. Тем не менее камбэк с новым синглом «Renegade» обнадеживает. Это тот самый микс брит-попа с альт-роком, за который когда-то полюбили Doves,— страстный, гимноподобный и стильный.
Venamoris “To Cross or To Burn”
Дата релиза: 28 февраля
Музыканты Slayer, годами обвинявшие своего ударника Дейва Ломбардо в том, что семья для того важнее музыки, посрамлены. Супружеский тандем Дейва и Полы — пример того, на что способны родственные души, когда звучат в унисон. Заручившись поддержкой соратников из супергруппы Fantomas, пара выдумала Venamoris — элитный, тягучий поп-нуар для ночных мистерий. Вишенка на торте их второго альбома — неожиданный кавер на Scorpions, звучащий так, как если б Чино Морено из Deftones стал женщиной и породнился с Ulver их трип-хопового периода. Тонко и строго по уму.
Darkside “Nothing”
Дата релиза: 28 февраля
Этот студенческий дуэт пришел в музыку из разных миров: гитарист Дейв Харрингтон был замечен и благословлен авангардным гуру Джоном Зорном, а синт-кудесник Николас Джаар долго и упорно упражнялся в техно. Общей оказалась любовь друзей к психоделике 1970-х, которая не увяла и к третьему альбому проекта, ныне творящего в формате трио. Как раньше, космолет Darkside держит курс в звездный запредел, ловко избегая любых ярлыков, будь то спейс-диско, мутант-фанк или даунтемпо. И, кажется, галактика Большого Поупа все ближе. Тем, кто тоскует по гипнотическим ритмам (Chk Chk Chk),— на заметку.
Элена Гарро «Воспоминания о будущем»
Перевод: Е. Даньшина
«Эксмо», 2025
Книга Элены Гарро — предтеча магического реализма, главного течения некогда столько популярной у русского читателя латиноамериканской литературы. И сейчас интерес к ней пытаются возродить. Но важно не только это: мексиканская писательница в своих текстах отрабатывает важнейший латиноамериканский образ — диктатора-военного, причем иногда самого мелкого пошиба, отчего, впрочем, он становится только страшнее. Выход из кровавой диктатуры, кажется, дает только жертвенная любовь в христианском духе. Эта триада — магический реализм, диктатура и жертвенность — сегодня обретает новую актуальность.
Джованни дель Плано Карпини, «История Монгалов, которых мы называем Татарами»; Вильгельм де Рубрук «Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253»
Перевод: А. Малеин
«Художественная литература», 2025
Это давно уже необходимое переиздание главных европейских источников о монголо-татарах и Востоке XIII века. Читаются они сегодня по-новому, в том числе и как открытие западным человеком своего Другого, с которым, несмотря на всю разницу в культуре и языке, надо выстраивать диалог. Увидев последствия самого разрушительного нашествия, европейцы оказались у самого великого хана и были поражены его богатством и властью. Эта двойственность, которую подмечают люди, открывающие для себя мир, удивляет и сегодня, когда Восток вновь предстает многовековой загадкой.
Гюльназ Лежнева «Тамук»
Black Sheep Books, 2024
Можно надеяться, что эта небольшая книжка запустит новый тренд в русскоязычной литературе — национальных хоррор-сюжетов. Ничего не показывающий телевизор является символом эпохи, этаким гробом с экраном, а детское воображение оживляет картинку и оказывается способно разбудить полузабытую сказку. Но перед нами не только обращение к культурным истокам, столь востребованное сегодня: архетипы по-прежнему таят в себе удивительную жизненную силу, а битва добра со злом происходит в душе каждого человека.